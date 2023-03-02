Убивство американського волонтера в Бахмуті - навмисне, - свідок. Відео

Американський волонтер Піт Рід загинув у Бахмуті не від хаотичного обстрілу, а від прицільної атаки росіян. У цьому переконаний свідок, який зняв момент влучання снаряду в авто Ріда на телефон. Після аналізу відео, дружина і колеги американця теж упевнені в навмисній атаці на колону волонтерів.