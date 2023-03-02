Брифінг Голосу Америки. Про що говорили Блінкен і Лавров в Індії?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Ентоні Блінкен та Сергій Лавров вперше зустрілись віч-на-віч після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про що вони спілкувались? Також говоримо про російські розвідувальні кулі в українському небі і про те, як Україна зміцнює свою "мʼяку силу" у світі. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.