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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Про що говорили Блінкен і Лавров в Індії?

Брифінг Голосу Америки. Про що говорили Блінкен і Лавров в Індії?
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Брифінг Голосу Америки. Про що говорили Блінкен і Лавров в Індії?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Ентоні Блінкен та Сергій Лавров вперше зустрілись віч-на-віч після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про що вони спілкувались? Також говоримо про російські розвідувальні кулі в українському небі і про те, як Україна зміцнює свою "мʼяку силу" у світі. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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