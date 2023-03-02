Зустріч Блінкена і Лаврова під час G-20 – деталі, реакції. ЧАС-ТАЙМ

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Російська агресія проти України та її наслідки були одними з головних тем дискусій міністрів Групи двадцяти в Нью-Делі. Союзникам треба більш рішуче діяти у питанні постачанні зброї Україні: інтерв’ю з міністром закордонних справ Естонії. Репортаж кореспондентки «Голосу Америки» з військових навчань союзників по НАТО в Естонії. “Тепер усі знають де Україна і що за люди там живуть”: інтерв’ю з конгресменом-республіканцем Браяном Фіцпатріком.