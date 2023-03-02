Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Зустріч Блінкена і Лаврова під час G-20 – деталі, реакції. ЧАС-ТАЙМ

Зустріч Блінкена і Лаврова під час G-20 – деталі, реакції. ЧАС-ТАЙМ
Embed
Зустріч Блінкена і Лаврова під час G-20 – деталі, реакції. ЧАС-ТАЙМ

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова зупинити агресивну війну в Україні та взяти участь у змістовних дипломатичних зусиллях.

Російська агресія проти України та її наслідки були одними з головних тем дискусій міністрів Групи двадцяти в Нью-Делі. Союзникам треба більш рішуче діяти у питанні постачанні зброї Україні: інтерв’ю з міністром закордонних справ Естонії. Репортаж кореспондентки «Голосу Америки» з військових навчань союзників по НАТО в Естонії. “Тепер усі знають де Україна і що за люди там живуть”: інтерв’ю з конгресменом-республіканцем Браяном Фіцпатріком.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG