Зустріч Блінкена і Лаврова під час G-20 – деталі, реакції. ЧАС-ТАЙМ

Російська агресія проти України та її наслідки були одними з головних тем дискусій міністрів Групи двадцяти в Нью-Делі. Союзникам треба більш рішуче діяти у питанні постачанні зброї Україні: інтерв’ю з міністром закордонних справ Естонії. Репортаж кореспондентки «Голосу Америки» з військових навчань союзників по НАТО в Естонії. “Тепер усі знають де Україна і що за люди там живуть”: інтерв’ю з конгресменом-республіканцем Браяном Фіцпатріком.
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березень 01, 2023
Блінкен: умови Путіна щодо переговорів є неприйнятними. ЧАС-ТАЙМ
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лютий 22, 2023
Спецсесія ООН щодо України – подробиці з засідання. ЧАС-ТАЙМ