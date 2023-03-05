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США рішуче закликали Китай не озброювати Росію в її війни проти України - Кірбі
США рішуче закликали Пекін прийняти правильне рішення – не надавати Росії зброї для її війни в Україні, і попередили, що озрбоєння Росії матиме для Китаю наслідки. Про це в інтерв’ю Голосу Америки сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Він також зауважив, що військова допомога США Тайваню відповідає їх зобов’язанням згідно з Законом про відносини з Тайванем і не повинна підштовхнути Китай до ухвалення рішення озброювати РФ.
Петсі Відакусвара, Голос Америки: Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд нещодавно сказала, якщо Китай надасть зброю Росії, це стане червоною лінією для адміністрації. Чи готова адміністрація підтримати це попередження?
Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій: Я не думаю, що зараз було б корисно вдаватися до гіпотез. Ви чули, як Держсекретар Ентоні Блінкен говорив про це. Він згадав про це в приватній розмові зі своїм китайським колегою, що ми очевидно не хочемо, щоб вони рухалися в цьому напрямку. Вони цього не зробили, хоча і не зняли цю опцію з порядку денного. І ми дуже відверто говорили про те, що такий крок матиме наслідки. Зрозуміло, що один з цих наслідків - удар по позиції Китаю в міжнародному співтоваристві.
Китай повинен зробити вибір. Чи дійсно він хоче стати на бік Путіна? Чи насправді він хоче допомогти пану Путіну вбивати невинних українців? Тому що саме цим був би такий крок. І якщо Китай дбає про свій міжнародний статус, можна припустити, що вони вважатимуть таке рішення не в своїх інтересах.
П.В.: Напередодні російського вторгнення ви сказали, що у вас є дані розвідки про те, що Путін збирається напасти, і він це зробив. Ви робите те ж саме стосовно президента Сі Цзіньпіня, кажучи, що Китай потенційно може озброїти Росію. Але якщо така стратегія не утримала Путіна від вторгнення в Україну, чому ви думаєте, що вона спрацює та утримає Сі від допомоги Путіну? Я не думаю, що цих чоловіків можна легко присоромити чи залякати.
Д.К.:Мова не про присоромлення. Йдеться про те, щоб приватно поділитися нашими занепокоєннями з китайцями, а також публічно заявити про занепокоєння, що ми бачимо ознаки того, що потенційно Китай може рухатися в цьому напрямку. Китай повинен зробити вибір. Президент Сі має зробити вибір. І ми рішуче закликали його зробити правильний вибір, щоб не полегшувати Путіну вбивство невинних українських людей.
П.В.: І такий підхід, на вашу думку, буде ефективним засобом стримування?
Д.К.: Це буде залежати від президента Сі та Китаю.
П.В.: Ми наразі знаємо, що Іран і Північна Корея постачали зброю Росії. Яка ще країна, окрім Білорусі, потенційно може бути каналом надходження китайської зброї до Росії?
Д.К.: Це чудове запитання до Володимира Путіна. До кого ще він звертається, щоб отримати зброю та можливості для продовження бійні в Україні? Ми знаємо, що іранці є частиною цих зусиль. Ми знаємо, що північнокорейці постачали, принаймні в деяких випадках, артилерійські боєприпаси ПВК "Вагнер". І я думаю, що президент Путін повинен говорити про те, до кого ще він звертається, щоб продовжувати ці вбивчі дії.
П.В.: Напевно, ви стежите за цими країнами. Наші джерела вказують на потенційну М’янму як одну з цих країн. Чи маєте Ви дані розвідки, щоб підтвердити цю інформацію?
Д.К.: Я не маю інших країн, про які можна було б поговорити сьогодні.
П.В.: Ми вчора говорили про продаж зброї Тайваню на 620 мільйонів доларів. Чи таким чином адміністрація допомагає Тайваню підготуватися, накопичити запаси боєприпасів на випадок китайської блокади?
Д.К.: Йдеться про допомогу Тайваню з його можливостями самооборони. Зокрема, йдеться про боєприпаси для їхніх винищувачів F-16. Ми тісно співпрацюємо з ними щодо їхніх потреб, і це відповідає нашим зобов’язанням, як з юридичної, так і з моральної точки зору - переконатися, що вони мають достатні можливості для самозахисту.
П.В.: За таких обставин, чи може це дати Пекіну привід постачати зброю в Росію?
Д.К.: Це питання до президента Сі. У нього не має бути причин намагатись постачати зброю Росії. У нього не має бути причин, щоб бажати допомагати Путіну вбивати невинних українців. А саме це станеться, якщо б Китай ухвалив таке рішення.
Що в розрахунках президента Сі, насправді є питанням для нього. Продаж зброї Тайваню відповідає нашим зобов’язанням згідно з Законом про відносини з Тайванем і нашому переконанню, що ми повинні продовжувати допомагати Тайваню мати достатні можливості для самооборони. Це окреме питання і відмінне від того, що відбувається в Україні.
П.В.: Перейдемо до питання Ірану, чи розглядає адміністрація Іран як глобальну, а не регіональну загрозу?
Д.К.: Іран, безумовно, залишався регіональною загрозою протягом досить тривалого часу, і він продовжує бути такою загрозою. Вони розпалюють нестабільність на всьому Близькому Сході, вони продовжують підтримувати терористичні мережі, вони продовжують загрожувати морським перевезенням у Перській затоці та за її межами. І тепер вони безпосередньо впливають на війну в Європі. Тож, звичайно, вони поширили свій шкідливий вплив далеко за межі регіону.
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- Голос Америки
ISW: ПВК «Вагнер» відрила нові вербувальні пункти на базі спортивних клубів
Приватна військова компанія «Вагнер» у період між 2 і 4 березня відкрила принаймні три нові пункти вербування. Про це у своєму останньому зведенні пише американський Інститут вивченні війни (ISW).
Аналітики зауважують, що ці зусилля можуть бути спрямовані на компенсацію скорочення вербування вагнерівців після того, як, за повідомленнями, на початку 2023 року ПВК втратила доступ до вербування в’язнів. 9 лютого Пригожин оголосив, що ПВК «Вагнер» повністю припинила вербування в’язнів, але не характеризував це як результат заборони.
Повідомляється, що нові пукти вербування ПВК «Вагнер» базуються на спортивній базі «Динамо» в Самарі, спортивному клубі «Антарес» в Ростові та в будівлі Федерації боксу Росії в Тюмені.
Крім того, раніше цього тижня, стало відомо, що ПВК «Вагнер» відкрилп у Петербурзі молодіжний патріотичний клуб «Вагнерньонок», який що має на меті «прищепити молодому поколінню любов до своєї Вітчизни».
Як повідомляв раніше Голос Америки, нині сенат США розглядає законопроект, що передбачає притягнення до відповідальності російських найманців, і вимагає від Держдепу визнати угруповання "Вагнер" закордонною терористичною організацією. Законопроект був представлений у Сенаті під час минулої сесії, але не встиг пройти до закінчення сесії.
Генеральний прокурор США Меррік Гарланд під час в Юридичному комітеті Сенату США у середу, 1 березня слухань назвав лідера групи “Вагнер” Євгена Пригожина воєнним злочинцем.
"Пан Пригожин, який керує цією справою, на мою думку, є воєнним злочинцем. Можливо, це не дуже доречно говорити мені як судді до отримання всіх доказів. Але гадаю, що наразі у нас є більш ніж достатньо доказів, щоб я так вважав ", - сказав Гарланд під час слухань.
На питання сенатора-республіканця Ліндсі Грема, чи США повинні визнати угруповання “Вагнер” закордонною терористичною організацією, Гарланд відповів, що це питання - в компетенції Держдепу США.
В матеріалі використані джерела Інституту вивченні війни (ISW)
- Голос Америки
Двоє пілотів ЗСУ в Аризоні тренуються на авіасимуляторах, проте рішень про F-16 для України немає - медіа
Двоє українських пілотів перебувають в Аризоні для тренувань на авіасимуляторах й удосконалення навичок. Про це повідомляють низка американських видань із посиланням на заяви неназваних високопосадовців.
Представник Міноборони США заявив, що нової інформації про можливість передачі Україні американських винищувачів F-16 немає, і підкреслив, що "йдеться про їхнє навчання на їхніх власних літаках, а не про F-16", пише NBC.
При цьому CNN та NBC зазначають, що ці тренування українців на симуляторах допоможуть Пентагону оцінити, "скільки часу може знадобитися, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16".
Це перший такий "ознайомлювальний захід", що сприятиме діалогу між українським і американським персоналом і дасть можливість спостерігати за тим, як діють ВПС США, заявив представник Пентагону на умовах анонімності. "Цей захід дозволяє нам краще допомогти українським льотчикам стати ефективнішими пілотами та краще порадити їм, як розвивати власні здібності", – вказав посадовець.
Інший представник уряду на умовах анонімності додав: "Програма передбачає спостереження за тим, як українські пілоти планують та виконують місію на авіасимуляторах, щоб визначити, як ми можемо краще порадити ВПС України щодо того, як використовувати їхні можливості".
Також, як зауважує NBC, американська влада схвалила приїзд до США ще 10 українських пілотів для подальшого ознайомлення вже цього місяця. Офіційні особи сказали, що пілоти використовуватимуть симулятор, який може імітувати польоти на різних типах літаків, й це не навчальна програма, а отже українці не будуть керувати літаками під час перебування у США.
Днями заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кол заявив законодавцям Палати представників, що США не розпочинали жодної підготовки F-16 для українців. За оцінкою Пентагону навіть для найкоротшого терміну доставлення F-16 і одночасного навчання потрібно 18 місяців, "тому ви фактично заощадите час, починаючи навчання раніше", - сказав Кол.
Справу ускладнює те, що, за словами Кола, немає чіткого рішення щодо того, які літаки Україна могла б отримати. "В кінцевому підсумку вони можуть отримати британські Tornado, або (шведські) Gripen, або (французькі) Mirage, й у такому випадку не матиме сенсу "тренувати їх на F-16", сказав він.
Раніше республіканці у Конгресі критикували Білий дім за зволікання із наданням військової допомоги, якої потребує Україна, включаючи винищувачі. Адже раніше президент США Джо Байден заявив, що Україні поки не потрібні американські винищувані: "Зараз, за оцінками наших військових, немає основи для аргументів для того, щоб надати F-16".
Також як повідомляв Голос Америки, група американських законодавців з Республіканської і Демократичної партій у листі до президента США Джо Байдена закликала надати Україні винищувачі F-16. Як цитує листа видання Politico, винищувачі "можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року".
Нагадаємо, напочатку лютого у день візиту українського президента Володимира Зеленського до Лондона британський уряд оголосив про новий пакет допомоги включно з планом навчання українських пілотів винищувачів і морських піхотинців. "Першим кроком у забезпеченні передових літаків є наявність солдатів або авіаторів, які здатні їх використовувати. Це процес, який потребує деякого часу. Ми розпочали цей процес сьогодні, - сказав прем'єр Великої Британії Ріші Сунак - Нічого не зняте з порядку денного, і наше лідерство в цьому питанні є тим, чим ми всі разом маємо пишатися".
Однак днями Лондон, а також Берлін повністю виключили можливість постачань винищувачів в Україну як недоцільні, нідерландські та польські лідери також неохоче відповіли на питання про відправлення винищувачів F-16 для ЗСУ, пише CNN.
Експерти висловлюють різноманітні погляди з приводу того, чи протиповітряна оборона або авіація є для України ефективнішими засобами у протистоянні російській війні. Самі ж українські пілоти винищувачів в різноманітних інтерв'ю українській пресі наполягають, що саме F-16 зможуть допомогти ЗСУ урівняти шанси з РФ у небі, адже радянські літаки мають застарілі системи озброєння та радіолокації, що унеможливлює протистояння сучасним російським літакам.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Туреччина працює над продовженням Чорноморської зернової ініціативи - Чавушоглу
Туреччина працює над продовженням Чорноморської зернової ініціативи, повідомив міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу.
"Ми наполегливо працюємо над плавною реалізацією та подальшим продовженням чорноморської зернової угоди", - сказав Чавушоглу на Конференції ООН з найменш розвинених країн у Катарі, додавши, що обговорив зусилля щодо продовження угоди із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.
Чорноморська зернова ініціатива, укладена за посередництва ООН і Туреччини торік у липні для експорту українського продовольства з трьох заблокованих Росією українських портів, закінчується 18 березня.
На зустрічі країн Групи двадцяти в Індії державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Росію продовжити дію Чорноморської угоди. При цьому нещодавно очільниця агенції USAID Саманта Пауер застерегла, що не варто переоцінювати важливість угоди, адже вона не працює достатньо ефективно.
Зокрема, посолка США в Україні Бріджит Брінк заявляла, що Росія обмежує інспекції Чорноморської зернової ініціативи, не виконуючи свої зобов'язання зі сприяння експорту й використовуючи продовольство як зброю за рахунок усього світу. А міністр інфраструктури України Олександр Курбаков повідомляв про штучне затягування перевірок з боку Росії.
Днями Росія заявила, що погодиться продовжити угоду, лише якщо будуть враховані інтереси її власних сільгоспвиробників. При цьому раніше російський посол в ООН скаржився, що Москва не змогла експортувати зерно в рамках Чорноморської зернової угоди, хоча домовленість не мала на меті сприяти російському експорту зерна, а Росія продовжує експортувати великі обсяги зерна та іншої сільськогосподарської продукції поза угодою.
"Щоб допомогти Україні продовжувати годувати світ" агентство США з міжнародного розвитку USAID оголосило про нові партнерства з приватним сектором для розвитку аграрного сектора України та допомоги із постачанням зерна до інших країн. При цьому 20 країн приєднались до оголошеної у листопаді президентом України Володимиром Зеленським ініціативи "Зерно з України".
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Українські та американські військові проводять штабні навчання у Німеччині – ЗМІ
Високі американські та українські військові зустрілися цього тижня у Німеччині, де вони обговорювали варіанти бойових дій під час штабних навчань перед очікуваним українським весняним наступом, повідомляє американська газета для збройних сил Stars and Stripes.
Як повідомляє газета, посилаючись на американського військового чиновника, який просив не називати свого імені, генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, і командувач військами США в Європі генерал Крістофер Каволі зустрілися з десятками українських військових для проведення тижневих навчань у Вісбадені.
У четвер генерал Міллі прокоментував газеті Wall Street Journal, мета зустрічі – надати українцям «можливість і механізми для прийняття рішень». «Це вправи щодо варіантів, курсів дій, які вони розглядають», – цитує газета слова генерала.
Міллі сказав, що роль США полягає не в тому, щоб керувати українськими силами, а в тому, щоб допомогти українським командирам ухвалювати свої власні рішення.
Як зауважує кореспондент газети Stars and Spripes, зустріч між вищими військовими двох країн відбувається в критичний час для України, коли війна увійшла в другий рік. Після звільнення значної частини окупованої території війна зайшла у глухий кут, а зараз, зазначає кореспондент газети, найбільш інтенсивні бої зараз точаться навколо східного міста Бахмут.
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