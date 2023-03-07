Китайський очільник МЗС каже, що Китай хоче миру Україні, але замовчує російське вторгнення

Новий міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан скористався першим на посаді офіційним виступом, щоб виправдати тісні відносини Пекіна з Москвою попри російську війну в Україні, а також застерігав про загрозу «конфлікту» зі США.

Цінь Ґан говорив про війну в Україні, дотримуючись формулювань, які вже понад рік лунають з Пекіна, замовчуючи, що йдеться про російське вторгнення на українську територію.

Міністр не критикував Росію за агресію, а натомість докоряв іншим країнам, які допомагають українцям оборонятися, і натякав на «невидиму руку» в кризі.

На пресконференції він повторив загальні заклики до миру і стверджував, що Китай дотримується нейтральності і не постачає зброю ні Росії, ні Україні.

Але при цьому міністр вважав за потрібне риторично запитати: «Чому США вимагають, щоб Китай не постачав зброю Росії, продаючи зброю Тайваню?»

За словами китайського урядовця Пекін вважає свої відносини з Москвою важливими для, як було сказано, «багатополяризації світу», «демократизації міжнародних відносин», та для «глобального стратегічного балансу і стабільності».

56-річний Цінь Ґан, один з наймолодших очільників міністерства закордонних справ у Пекіні, донедавна був послом Китаю у США, і його називають одним з вірних помічників китайського керівника Сі Цзіньпіна.



Скарги на США

Відносини між США і Китаєм останнім часом напружені зокрема через Тайвань, суперечки щодо торгівлі та через війну в Україні, а нещодавно загострилися після того, як США збили біля свого узбережжя повітряну кулю, назвавши її китайським шпигунством.

Цінь Ґан заявив, що у Вашингтоні буцімто мають «спотворені погляди» на Пекін і звинуватив США у намаганнях утискати й обмежувати Китай.

Він застеріг: «Якщо США не натиснуть на гальма, а продовжуватимуть швидко рухатися хибним шляхом, то жодні бар'єри не зможуть запобігти аварії і точно буде конфлікт, і протистояння».

Агентство Reuters зауважує, що під час пресконференції Цінь Ґан наполягав на ефективності того, що він назвав «вовчою войовничою дипломатією» - застосування жорсткої риторики і методів, до яких китайські дипломати вдаються з 2020 року.

«Коли шакали і вовки закривають нам шлях і голодні вовки нападають на нас, тоді китайські дипломати повинні танцювати з вовками і захищати наш дім і країну», - сказав міністр.

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