Актуально
Китайський очільник МЗС каже, що Китай хоче миру Україні, але замовчує російське вторгнення
Новий міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан скористався першим на посаді офіційним виступом, щоб виправдати тісні відносини Пекіна з Москвою попри російську війну в Україні, а також застерігав про загрозу «конфлікту» зі США.
Цінь Ґан говорив про війну в Україні, дотримуючись формулювань, які вже понад рік лунають з Пекіна, замовчуючи, що йдеться про російське вторгнення на українську територію.
Міністр не критикував Росію за агресію, а натомість докоряв іншим країнам, які допомагають українцям оборонятися, і натякав на «невидиму руку» в кризі.
На пресконференції він повторив загальні заклики до миру і стверджував, що Китай дотримується нейтральності і не постачає зброю ні Росії, ні Україні.
Але при цьому міністр вважав за потрібне риторично запитати: «Чому США вимагають, щоб Китай не постачав зброю Росії, продаючи зброю Тайваню?»
За словами китайського урядовця Пекін вважає свої відносини з Москвою важливими для, як було сказано, «багатополяризації світу», «демократизації міжнародних відносин», та для «глобального стратегічного балансу і стабільності».
Пекін стримано відреагував нещодавно на слова українського президента Зеленського про готовність до переговорів з Китаєм.
56-річний Цінь Ґан, один з наймолодших очільників міністерства закордонних справ у Пекіні, донедавна був послом Китаю у США, і його називають одним з вірних помічників китайського керівника Сі Цзіньпіна.
Скарги на США
Відносини між США і Китаєм останнім часом напружені зокрема через Тайвань, суперечки щодо торгівлі та через війну в Україні, а нещодавно загострилися після того, як США збили біля свого узбережжя повітряну кулю, назвавши її китайським шпигунством.
Цінь Ґан заявив, що у Вашингтоні буцімто мають «спотворені погляди» на Пекін і звинуватив США у намаганнях утискати й обмежувати Китай.
Він застеріг: «Якщо США не натиснуть на гальма, а продовжуватимуть швидко рухатися хибним шляхом, то жодні бар'єри не зможуть запобігти аварії і точно буде конфлікт, і протистояння».
Агентство Reuters зауважує, що під час пресконференції Цінь Ґан наполягав на ефективності того, що він назвав «вовчою войовничою дипломатією» - застосування жорсткої риторики і методів, до яких китайські дипломати вдаються з 2020 року.
«Коли шакали і вовки закривають нам шлях і голодні вовки нападають на нас, тоді китайські дипломати повинні танцювати з вовками і захищати наш дім і країну», - сказав міністр.
Дивіться також:
Всі новини дня
Сенатор-демократ Шелдон Вайтгауз: Україна має отримати усе необхідне, включно із винищувачами. Відео
З тим, що Україна має отримати усе необхідне - в тому числі й винищувачі, погоджується американський сенатор Шелдон Вайтхауз. За його словами, також потрібно налагодити механізм передачі Україні арештованих російських активів.
«Як вони виють ночами за своїми дітьми». До звільнення українських цивільних, чимало з яких жінки, у США закликають колишні бранки. Відео
«Як вони виють ночами за своїми дітьми, тої крик страшніший за крики від катувань». До створення спеціального механізму для звільнення українських цивільних, чимало з яких жінки, у США закликають колишні бранки - бойова медикиня Анна Олсен і волонтерка Людмила Гусейнова.
"Україна сьогодні може стати Східною Азією завтра": як країни Азії зміцнюють зв'язки зі США та оборонні можливості
Президент США Джо Байден назвав "історичним" та "безпрецедентним" вирішення багаторічної суперечки між Японією та Південною Кореєю щодо компенсації корейцям, яких змушували працювати під окупаційною владою Японії у 1910-1945 роках.
Це "новий розділ співпраці та партнерства між двома найближчими союзниками США", йдеться у заяві Джо Байдена 5 березня.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.
"Коли ці кроки будуть повністю реалізовані, вони допоможуть нам підтримувати та просувати наше спільне бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону. … Наші країни стають сильнішими, а світ безпечнішим і більш процвітаючим", - заявив президент США.
Американське видання Wall Street Journal у статті "На Китай, як і на Росію, тиснуть відновлені альянси США" пише, що угода між Сеулом і Токіо щодо компенсації південнокорейцям є останнім прикладом того, як партнери США в Азії нарощують зв’язки для протистояння загрозам з Китаю.
У статті видання мовиться, що "Китай зараз спостерігає зміцнення очолюваних США альянсів у Тихому океані", так само як зовнішня політика Росії змусила деякі країни Європи долучитись до НАТО після повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Японія, яка традиційно трималась осторонь військових конфліктів, тепер все частіше бере участь у військових навчаннях зі США та Південною Кореєю. Автори WSJ перелічують, як країни Азії зміцнюють зв’язки зі США: Філіппіни надали військам США більше доступу до своїх баз, Тайвань збільшив кількість американських військових на своїй території для допомоги в навчанні, Австралія уклала союз із США та Великою Британією, щоб отримати атомні підводні човни, Японія майже вдвічі збільшує витрати на оборону та тісніше зв'язує свої військові операції зі США.
Про зміцнення оборонних потужностей в країнах Азії перед загрозою з Китаю пише й CNN: "Тільки за останні кілька місяців Японія пообіцяла подвоїти витрати на оборону та придбати зброю великої дальності у США; Південна Корея визнала, що стабільність у Тайванській протоці є важливою для її безпеки; Філіппіни заявляють про спільне патрулювання Південнокитайського моря з Австралією, Японією та Сполученими Штатами".
Ці ініціативи "все більше ізолюють Китай у своєму ж регіоні в той час, коли він відмовляється засудити вторгнення у суверенну країну його партнера у Москві, продовжуючи застосовувати військовий тиск на Тайвань", мовиться у статті CNN.
WSJ цитує посла США в Токіо, що "постійний економічний тиск з боку Китаю» та як вирішувалась ситуація з Covid-19, сприяли тіснішій співпраці між США та їхніми союзниками".
А CNN цитує прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіду, який минулого літа на великій оборонній конференції в Сінгапурі сказав: "У мене є сильне відчуття, що Україна сьогодні може стати Східною Азією завтра".
На прохання журналістів прокоментувати рішення уряду Японії виплатити репарації корейцям, речниця МЗС Китаю Мао Нінг заявила: "Китай постійно звертався що японського уряду, щоб належним чином адресувати відповідні питання, які виринають з історії, з чесним і відповідальним ставленням, це вимагає від Японії прямо подивитись на свою історію, глибоко обміркувати її, і продемонструвати каяття за історичні злочини та повагу до жертв через конкретні дії".
Конфлікт між Японією та Південною Кореєю стосувався жінок і дівчат (з Кореї, яка тоді була японською колонією, та інших країн Азії), яких примусово транспортували на фронтові так звані "станції комфорту", де їх змушували надавати сексуальні послуги солдатам японської імператорської армії. За різними оцінками, кількість жертв коливається від десятків тисяч до сотень тисяч жінок.
"Не можна більше нехтувати зіпсованими південнокорейсько-японськими відносинами, і ми повинні припинити це замкнуте коло заради національних інтересів, заради людей", - заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Парк Джін. Він висловив сподівання, що Японія відреагує щиро, зокрема, шляхом "виконання своїх попередніх публічних заяв, де висловлюється каяття та вибачення".
Паєтт: До 2030 надходження Росії від нафти та газу впадуть на 50%. Відео
«Ми дуже, дуже потужно працюємо, щоб ця війна, в усіх значеннях цього слова, для Володимира Путіна була лише стратегічною поразкою і щоб Росія ніколи не могла знову використовувати нафту та газ як зброю проти решти міжнародної спільноти», - сказав помічник держсекретаря США Джеффрі Паєтт.
Форум