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Чим Україні загрожують російські військові кулі: пояснюють експерти. Відео

Чим Україні загрожують російські військові кулі: пояснюють експерти. Відео
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Чим Україні загрожують російські військові кулі: пояснюють експерти. Відео

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У лютому ще одна несподівана загроза прийшла від повітряних куль, які зафіксували спершу в американському, а потім, інші - в українському повітярному просторах. У випадку зі США - кулі були китайськими, а в ситуації України - російськими, і якраз цілі кулі мали чітку військову мету.

Москва причепила до куль спеціальні відбивачі, які мали провести розвідку української ППО, і ускладнити її роботу. Про що свідчить той факт, що Росія вдається до таких архаїчних технологій?

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