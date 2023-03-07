Чим Україні загрожують російські військові кулі: пояснюють експерти. Відео

У лютому ще одна несподівана загроза прийшла від повітряних куль, які зафіксували спершу в американському, а потім, інші - в українському повітярному просторах. У випадку зі США - кулі були китайськими, а в ситуації України - російськими, і якраз цілі кулі мали чітку військову мету.