Брифінг Голосу Америки. Що відбувається у Грузії?

Брифінг Голосу Америки – наживо. Говоримо про протести в Грузії, а також про вшанування сильних жінок у США. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.