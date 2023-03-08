Брифінг Голосу Америки. Що відбувається у Грузії?
Випуски
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березень 07, 2023
Брифінг Голосу Америки. Литва закликає США повірити у перемогу України
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березень 06, 2023
Брифінг Голосу Америки. Українські військові льотчики прибули в США
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березень 03, 2023
Брифінг Голосу Америки. Україна - в центрі перемовин Байдена і Шольца
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березень 02, 2023
Брифінг Голосу Америки. Про що говорили Блінкен і Лавров в Індії?
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березень 01, 2023
Брифінг Голосу Америки. Як відбувається перевірка допомоги Україні
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