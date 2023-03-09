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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Реакції на нову масовану атаку росіян по Україні

Брифінг Голосу Америки. Реакції на нову масовану атаку росіян по Україні
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Брифінг Голосу Америки. Реакції на нову масовану атаку росіян по Україні

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Говоримо про реакції на нову атаку Росії по українських містах, про ровзиток протестів у Грузії, та про неформальну зустріч міністрів оборони ЄС у Швеції.  Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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