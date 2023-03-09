Брифінг Голосу Америки. Реакції на нову масовану атаку росіян по Україні

Брифінг Голосу Америки - наживо. Говоримо про реакції на нову атаку Росії по українських містах, про ровзиток протестів у Грузії, та про неформальну зустріч міністрів оборони ЄС у Швеції. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.