Брифінг Голосу Америки. Реакції на нову масовану атаку росіян по Україні
Брифінг Голосу Америки - наживо. Говоримо про реакції на нову атаку Росії по українських містах, про ровзиток протестів у Грузії, та про неформальну зустріч міністрів оборони ЄС у Швеції. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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