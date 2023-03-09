Масована атака на Україну. Реакції в США та Європі. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм "Боягузливі атаки на критичну інфраструктуру, житлові будинки та український народ не зламають ні його духу, ні нашої підтримки України" - такими словами американські дипломати із Посольство США у Києві прокоментували черговий масований обстріл Росією українських міст. Президент США презентує свою пропозицію бюджету США на наступний фіскальний рік: скільки допомоги Джо Байден просить виділити Україні? Тисячі людей знову вийшли на протести у Грузії. Інтерв’ю з президентом Естонії: про підтримку України та загрозу, яку становить російська агресія для самої балтійської держави. У головному католицькому храмі Вашингтона відбулася спільна молитва за Україну. В Каліфорнії проводять вечори української авангардної музики.
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