Військова допомога Україні – на порядку денному візиту помічниці держсекретаря США до Німеччини та Нідерландів

Помічниця держсекретаря США з військово-політичних питань Джессіка Льюїс відвідає Нідерланди та Німеччину 13-18 березня 2023 року, щоб обговорити з союзниками США та партнерами військову допомогу Україні, а також співробітництво у сфері безпеки та торгівлю оборонною технікою для посилення регіональної та глобальної безпеки. Про це повідомляє Держдепартамент США.

"У Нідерландах 13-15 березня помічниця держсекретаря Льюїс відвідає Гаагу для зустрічі з голландськими офіційними особами. Вона подякує Нідерландам за понад $1 млрд військової допомоги, яку вони вже надали Україні, і $2,5 млрд, які вони виділили на 2023 рік", - йдеться у повідомленні Держдепу.

У Німеччині 15-18 березня помічниця держсекретаря відвідає Європейське командування США в Штутгарті, щоб провести консультації з високопоставленими цивільними та військовими посадовими особами.

Напередодні президент США Джо Байден та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердили єдність у солідарності з Україною у її боротьбі проти РФ, йдеться у заяві за підсумками зустрічі, оприлюдненій на сайті Європейської Комісії.

Як повідомляв раніше Голос Америки, у четвер президент США Джо Байден презентував свою пропозицію бюджету Сполучених Штатів на наступний фіскальний рік у майже 7 трильйонів доларів. Документ, серед іншого, передбачає виділення понад 6 мільярдів доларів на подальшу військову підтримку України та європейських союзників і партнерів у боротьбі з російською агресією.