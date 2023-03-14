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Бахмутська сіль і художнє вугілля - картини львів'янина Олександра Войтовича як "дух Донбасу". Відео

Бахмутська сіль і художнє вугілля - картини львів'янина Олександра Войтовича як "дух Донбасу". Відео
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Бахмутська сіль і художнє вугілля - картини львів'янина Олександра Войтовича як "дух Донбасу". Відео

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Жорстокі бої довкола Бахмута прикували увагу до регіону України, де під землею - одні з найбільших у світі покладів солі. Державне підприємство “Артемсіль” постачало продукцію у 15 країн світу і на 90% українського ринку. Пакунок бахмутської солі був практично у кожній українській домівці.

По-своєму цю трагедію проживають і митці. Художник зі Львова Олександр Войтович малює картини просто на пачках солі, які тепер стали раритетом. Одну з таких картин побачила і журналістка Голосу Америки Ганна Твердохліб тут, у Вашингтоні.

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