По-своєму цю трагедію проживають і митці. Художник зі Львова Олександр Войтович малює картини просто на пачках солі, які тепер стали раритетом. Одну з таких картин побачила і журналістка Голосу Америки Ганна Твердохліб тут, у Вашингтоні.
Бахмутська сіль і художнє вугілля - картини львів'янина Олександра Войтовича як "дух Донбасу". Відео
Жорстокі бої довкола Бахмута прикували увагу до регіону України, де під землею - одні з найбільших у світі покладів солі. Державне підприємство “Артемсіль” постачало продукцію у 15 країн світу і на 90% українського ринку. Пакунок бахмутської солі був практично у кожній українській домівці.