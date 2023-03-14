Бахмутська сіль і художнє вугілля - картини львів'янина Олександра Войтовича як "дух Донбасу". Відео

По-своєму цю трагедію проживають і митці. Художник зі Львова Олександр Войтович малює картини просто на пачках солі, які тепер стали раритетом. Одну з таких картин побачила і журналістка Голосу Америки Ганна Твердохліб тут, у Вашингтоні.