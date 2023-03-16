Посол Ізраїлю в Україні не підтвердив інформацію про дозвіл продавати в Україну системи протидії дронам. “Від трупного запаху підлогу заливали хлоркою і бетоном”: маріуполець про авіаудар по драмтеатру. Як повернути викрадених Росією дітей: правозахисники. Скульптура Григорія Сковороди у Вашингтоні: історія створення від американського скульптора. “Тут – наш вільний Крим”: кримські татари відкрили ресторан навпроти російського посольства у Польщі.
Ураження безпілотника США над Чорним морем – нові деталі. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Пентагон оприлюднив відео ураження винищувачем Росії американського безпілотника над Чорним морем. Джон Болтон назвав відповідь США на дії російських літаків занадто стриманою. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна передасть Україні винищувачі МіГ-29.
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