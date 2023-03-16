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Час-Time

Ураження безпілотника США над Чорним морем – нові деталі. ЧАС-ТАЙМ

Ураження безпілотника США над Чорним морем – нові деталі. ЧАС-ТАЙМ
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Ураження безпілотника США над Чорним морем – нові деталі. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Пентагон оприлюднив відео ураження винищувачем Росії американського безпілотника над Чорним морем. Джон Болтон назвав відповідь США на дії російських літаків занадто стриманою. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна передасть Україні винищувачі МіГ-29.

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