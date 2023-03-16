Ураження безпілотника США над Чорним морем – нові деталі. ЧАС-ТАЙМ

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Посол Ізраїлю в Україні не підтвердив інформацію про дозвіл продавати в Україну системи протидії дронам. “Від трупного запаху підлогу заливали хлоркою і бетоном”: маріуполець про авіаудар по драмтеатру. Як повернути викрадених Росією дітей: правозахисники. Скульптура Григорія Сковороди у Вашингтоні: історія створення від американського скульптора. “Тут – наш вільний Крим”: кримські татари відкрили ресторан навпроти російського посольства у Польщі.