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Студія Вашингтон

Дуда: Польща передасть Україні винищувачі МіГ-29. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Дуда: Польща передасть Україні винищувачі МіГ-29. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Дуда: Польща передасть Україні винищувачі МіГ-29. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Пентагон оприлюднив відео ураження винищувачем Росії американського безпілотника над Чорним морем у вівторок. Занадто стриманою назвав відповідь США на дії російських винищувачів над Чорним морем колишній радник з нацбезпеки в Адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна передасть Україні винищувачі МіГ-29. 

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