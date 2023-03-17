Дуда: Польща передасть Україні винищувачі МіГ-29. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Пентагон оприлюднив відео ураження винищувачем Росії американського безпілотника над Чорним морем у вівторок. Занадто стриманою назвав відповідь США на дії російських винищувачів над Чорним морем колишній радник з нацбезпеки в Адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна передасть Україні винищувачі МіГ-29.