Дуда: Польща передасть Україні винищувачі МіГ-29. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Пентагон оприлюднив відео ураження винищувачем Росії американського безпілотника над Чорним морем у вівторок. Занадто стриманою назвав відповідь США на дії російських винищувачів над Чорним морем колишній радник з нацбезпеки в Адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна передасть Україні винищувачі МіГ-29.
Випуски
-
березень 16, 2023
Україна не може гаяти час, - міністр оборони США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
березень 15, 2023
Держдеп США викликав посла Росії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
березень 14, 2023
Зустріч Байдена з лідерами Британії та Австралії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
березень 11, 2023
Байден та фон дер Ляєн обговорюють Україну у США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
березень 10, 2023
Бюджет США: скільки Байден просить для України? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
березень 09, 2023
Як у розвідці США оцінюють ситуацію в Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН