В США коментують зустріч Сі Цзіньпіна і Путіна. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Стартом переговорів між Україною та Росією повинно бути повне виведення російських військ з України, - заявив у Білому домі координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, коментуючи візит Сі Цзіньпіна до Москви та раніше запропонований Китаєм мирний план щодо російської війни проти України. Китай готує “дипломатичне прикриття" для звірств Росії в Україні. Так візит Сі Цзіньпіна до Москви прокоментував держсекретар США Ентоні Блінкен.
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