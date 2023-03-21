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Випуски
лютий 21, 2023
Промова президента США Джо Байдена у Варшаві. Наживо
лютий 02, 2023
Україна за рік після російського вторгнення: погляд вперед
вересень 08, 2022
Результати «Рамштайн»: пресконференція Ллойда Остіна та Марка Міллі. Наживо з перекладом українською
червень 30, 2022
Прес-конференція президента США Джо Байдена після саміту НАТО – наживо з перекладом українською
травень 03, 2022
“Журналісти на війні: висвітлення України в світі” – телевізійна дискусія "Голосу Америки"
травень 03, 2022
“Журналісти на війні: висвітлення України в світі” – телевізійна дискусія "Голосу Америки"
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