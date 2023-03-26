Актуально
- Голос Америки
У Білому домі не бачать ознак переміщення російської ядерної зброї в Білорусь
Відповідаючи на запитання журналістки каналу CBS про обіцянку президента Росії Володимира Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі сказав: «Ми повинні за цим стежити та побачити, куди це піде».
«Ми не бачили жодних ознак того, що він виконав цю обіцянку або перемістив ядерну зброю. Насправді ми не бачили жодних ознак того, що він має будь-який намір застосувати ядерну зброю всередині України. Очевидно, ми погоджуємося, що ядерну війну не слід вести, жодну ядерну війну неможливо виграти. Очевидно, що це перетне важливий поріг. Я також хотів би вам сказати, що оскільки ми стежимо за цим, і ми стежимо за цим щодня, адже ми повинні, зважаючи на риторику, що лунає з Москви, і риторику, яка лунає з початку війни, - ми не бачили нічого, що змусило б нас змінити нашу стратегічну позицію стримування», - заявив Кірбі в програмі «Обличчям до нації» в неділю.
Як раніше повідомляв Голос Америки, Пентагон заявив, що немає ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.
«Ми бачили повідомлення про оголошення Росії і продовжуватимемо стежити за цією ситуацією, - йдеться у суботній письмовій заяві прес-служби Міністерства оборони, яку цитує агентство Reuters. - Ми не бачили жодних підстав коригувати нашу стратегічну ядерну позицію, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося відданими колективній обороні альянсу НАТО».
Про свій намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі Путін заявив в інтерв'ю, показаному на телеканалі «Россия-24» 25 березня.
За словами Путіна, білоруський керівник Олександр Лукашенко уже довгий час просив його розмістити таку зброю в країні. Як заявив російський президент, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Крім того, Білорусі передано ракетний комплекс «Іскандер», який може використовувати цю зброю, та літаки, які можуть нести ядерні ракети.
Всі новини дня
"Готові відповісти подальшими санкціями" - ЄС про ядерні заяви Путіна
Розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі означатиме "безвідповідальну ескалацію та загрозу європейській безпеці", і Євросоюз "готовий відповісти подальшими санкціями". Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Він додав, що "Білорусь ще може це зупинити, це їхній вибір".
Намір Кремля засудила й Франція. Там закликали Москву проявити "відповідальність" і скасувати "дестабілізуюче" рішення. "Після порушення Росією... договору New START, ця угода є додатковим елементом підривання міжнародної архітектури контролю над озброєннями та стратегічної стабільності в Європі", - йдеться у заяві МЗС країни.
Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що заява президента Путіна є "спробою залякування". "Порівняння, проведене президентом Путіним щодо розподілу ядерних сил НАТО, вводить в оману і не може бути використане для виправдання кроку, оголошеного Росією", – заявили у Берліні і нагадали про зобов'язання Білорусі за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.
Зовнішньополітичне відомство Литви заявило, що "в якості одного із заходів у відповідь [заяві Кремля] Литва закликатиме до введення нових санкцій". "Разом зі своїми євроатлантичними партнерами Литва вирішить, як реагувати на ці мілітаристські плани російського та білоруського режимів", - йдеться в заяві міністерства.
Раніше у відповідь на заяву Кремля МЗС України звернулось до держав Групи Семи та ЄС "попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для Білорусі у разі її згоди прийняти на своїй території тактичну ядерну зброю від Росії".
"Україна очікує на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема і як постійних членів Ради Безпеки ООН, які несуть особливу відповідальність за недопущення погроз агресії з використанням ядерної зброї", - йдеться у заяві Києва поряд із вимогою негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.
Як повідомляв Голос Америки, НАТО назвало ядерну риторику Москви "небезпечною та безвідповідальною", але там додали, що "не помітили жодних змін у ядерній позиції Росії, які б змусили їх скоригувати нашу власну". В Білому домі заявили, що не бачать ознак переміщення російської ядерної зброї в Білорусь. Також міністерство оборони США заявило, що немає ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, а також пообіцяли далі "стежити за цією ситуацією".
У статті використано матеріали AFP, Reuters
Jam Factory – центр сучасного мистецтва. Відео
Jam Factory – це центр сучасного мистецтва у будівлях фабрики, зведених у ХІХ столітті. Попри війну, його будівництво відновили у Львові. «Цей неоготичний стиль старої фабрики несе у собі дивовижний шарм», - каже історик та засновник арт-центру Гаральд Біндер.
Вивчив українську через соцмережі: поради від американця. Відео
Американець Зак Нельсон вивчив українську мову через соцмережі. Він каже: "Я дуже-дуже люблю українську мову і дуже цікавлюся діалектами".
"Україна не забула про Крим". Західні медіа про підготовку до деокупації півострова
Повернення Криму "може здатися малоймовірним для України", але Київ "докладає значних зусиль, щоб зробити окупацію Росією якомога незручнішою". Про це пише CNN, аналізуючи розвиток ситуації довкола півострова, зокрема, заяву Міністерства оборони України про знищення російських крилатих ракет "Калібр" у Джанкої.
збройна боротьба за Крим стає все більш реальністю
"Хоча будь-який український наступ з метою повернення Криму є в кращому випадку віддаленим, росіяни не ризикують. Супутникові знімки показують великі оборонні укріплення, такі як траншеї поблизу або в Криму, наприклад, біля міста Армянськ", пише медіа, вказуючи на спорадичність повідомлень про комендантську годину у кримських містах або затримання диверсантів.
Також про те, що окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму, днями заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він також повідомив, що російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму.
росіяни не віддадуть Крим без бою
Експерт Hudson Institute Люк Коффі вважає, що "у міру просування українців на полі бою збройна боротьба за Крим стає все більш реальністю... Якщо українці вийдуть до Азовського моря і переріжуть сухопутний міст, що з'єднує РФ з Кримом, наступним пунктом порядку денного для України стане входження на сам півострів".
Кофі додає, що "українці налаштовані повернути його", але "росіяни не віддадуть Крим без бою". Зокрема у Кремлі заявили, що спроби України відвоювати півострів стануть основою для застосування будь-якої зброї, в тому числі "із використанням ядерної доктрини".
Звільнення Криму - максимальна мета, озвучена українським президентом Володимиром Зеленським публічно, днями заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. "Це мета, якої надзвичайно важко досягнути, - сказав генерал. - Наше завдання полягає в тому, щоб допомогти Україні захистити себе. Сполучені Штати не воюють з Росією, навіть якщо вона намагається це подати саме так. Ми допомагаємо країні захищатися".
мета, якої надзвичайно важко досягнути
Раніше про значення півострова для безпеки України в коментарі CNN заявляв генерал США у відставці Веслі Кларк: "Ми вважаємо, що Крим стане визначальним майданчиком. І що б не сталося на півночі, добре, якщо це знищить або притисне російські сили. Але якщо ми хочемо посадити Путіна за стіл переговорів, треба йти до Криму".
Питання безпеки України залишиться "абсолютно не вирішеним", якщо Крим міститиме російські військові бази, адже "це буде джерелом постійної небезпеки у Європі", так вважає викладачка The Bush School of Government & Public Service Катерина Шинкарук.
Такої ж думки дотримується й Коффі: "Поки Росія зберігає військову присутність у Криму, Україна ніколи не буде в повній безпеці... Тому будь-яке припинення конфлікту, військовим чи дипломатичним шляхом, має призвести до повернення Криму Україні".
Форум