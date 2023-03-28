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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. США підтримали створення трибуналу щодо Росії

Брифінг Голосу Америки. США підтримали створення трибуналу щодо Росії
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Брифінг Голосу Америки. США підтримали створення трибуналу щодо Росії

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Саміт демократій у Вашингтоні: Блінкен і Кулеба обговорили шлях до миру в Україні. США підтримали ідею створення трибуналу щодо злочину агресії Росії. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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