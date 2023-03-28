Брифінг Голосу Америки. США підтримали створення трибуналу щодо Росії

Брифінг Голосу Америки - наживо. Саміт демократій у Вашингтоні: Блінкен і Кулеба обговорили шлях до миру в Україні. США підтримали ідею створення трибуналу щодо злочину агресії Росії. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.