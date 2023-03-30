Військові ЗСУ завершили навчання на системах Patriot у США. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Пентагон: 65 українських військових цього тижня вже закінчили навчання на системі Patriot у США, і тепер прибули в Європу. "Націлювання на американських громадян з боку російського уряду абсолютно неприпустимі» - США засудили арешт журналіста WSJ в Росії. Росія має почати головування в Раді безпеки ООН 1 квітня, як Україна й інші країни готуються? Олександра Матвійчук – інтервʼю, про культуру безкарності і імперський характер Росії. “Найскладніше переконати людей говорити” – фахівці Центру документування російських злочинів ім. Лемкіна. Група пластичних хірургів зі США провели цілий тиждень у львівських лікарнях, допомагаючи цивільним та військовим пацієнтам, а також – дітям.
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Не виявили порушень. Інспектори США про допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ
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березень 28, 2023
До України почали прибувати більше західних танків. ЧАС-ТАЙМ
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березень 27, 2023
Як війна РФ в Україні нищить довкілля. ЧАС-ТАЙМ
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Народ України переможе - Байден в Канаді. ЧАС-ТАЙМ
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березень 23, 2023
Блінкен: Допомога Україні - в прямих інтересах Вашингтона. ЧАС-ТАЙМ
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Українці вразили інструкторів, які навчали їх на Patriot. ЧАС-ТАЙМ