Військові ЗСУ завершили навчання на системах Patriot у США. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Пентагон: 65 українських військових цього тижня вже закінчили навчання на системі Patriot у США, і тепер прибули в Європу. "Націлювання на американських громадян з боку російського уряду абсолютно неприпустимі» - США засудили арешт журналіста WSJ в Росії. Росія має почати головування в Раді безпеки ООН 1 квітня, як Україна й інші країни готуються? Олександра Матвійчук – інтервʼю, про культуру безкарності і імперський характер Росії. “Найскладніше переконати людей говорити” – фахівці Центру документування російських злочинів ім. Лемкіна. Група пластичних хірургів зі США провели цілий тиждень у львівських лікарнях, допомагаючи цивільним та військовим пацієнтам, а також – дітям.