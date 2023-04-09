Папа Франциск помолився за мир в Україні та попросив Бога "пролити світло" на росіян

У своєму пасхальному посланні до світу в неділю Папа Франциск закликав росіян шукати правду про вторгнення їхньої країни, повідомляє агентство Reuters.

86-річний Франциск відслужив урочисту пасхальну месу на площі Святого Петра у Ватикані, яку встелив килим із 38 000 квітів, подарованих Нідерландами. Пізніше Франциск піднявся на центральний балкон базиліки Святого Петра, щоб виголосити своє послання "Urbi et Orbi" (місту та світу). За оцінкам, на площі зібралось близько 100 000 осіб.

«Допоможіть улюбленому українському народу на його шляху до миру та пролийте світло Пасхи на народ Росії», — сказав папа.

Він попросив Бога «потішити поранених і всіх тих, хто втратив близьких через війну, і дати, щоб ув’язнені могли повернутися цілими та здоровими до своїх сімей. Відкрийте серця всієї міжнародної спільноти, щоб прагнути покласти край цій війні та всім конфліктам і кровопролиттю в нашому світі».

Раніше МЗС України висловило розчарування щодо рішення Ватикану використати під час Хресної ходи у п’ятницю свідчення українського хлопця з Маріуполя та російського підлітка. Уривки з цих свідчень цитує портал Vatican News.

"Ми глибоко вдячні Папі Франциску за його турботу про Україну та українців. На жаль, змушені констатувати, що цьогорічна хода була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора", - зазначив у своєму дописі у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

Під час святкової служби Франциск також закликав до миру на Близькому Сході.

В матеріалі використані джерела Reuters та Vatican News.