Ймовірний витік документів. Нові деталі. Ймовірні наслідки? ЧАС-ТАЙМ

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У Вашингтоні відкрилось весняне засідання МВФ та Світового банку: питання економічного впливу війни Росії проти України - високо на порядку денному. Українська громада Колорадо організувала благодійний Великодній ярмарок на підтримку України. Мешканці Часового Яру розповідають про те, як виживають під постійними обстрілами, а також про те, як їм допомагають українські військові.