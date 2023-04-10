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Час-Time

Ймовірний витік документів. Нові деталі. Ймовірні наслідки? ЧАС-ТАЙМ

Ймовірний витік документів. Нові деталі. Ймовірні наслідки? ЧАС-ТАЙМ
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Ймовірний витік документів. Нові деталі. Ймовірні наслідки? ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Міністерство юстиції США розпочало розслідування ймовірного витоку секретних військових документів, розповсюджених у соцмережах та ЗМІ. Як цю справу коментують у Пентагоні. 

У Вашингтоні відкрилось весняне засідання МВФ та Світового банку: питання економічного впливу війни Росії проти України - високо на порядку денному. Українська громада Колорадо організувала благодійний Великодній ярмарок на підтримку України. Мешканці Часового Яру розповідають про те, як виживають під постійними обстрілами, а також про те, як їм допомагають українські військові.

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