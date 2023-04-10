Ймовірний витік документів. Нові деталі. Ймовірні наслідки? ЧАС-ТАЙМ

У Вашингтоні відкрилось весняне засідання МВФ та Світового банку: питання економічного впливу війни Росії проти України - високо на порядку денному. Українська громада Колорадо організувала благодійний Великодній ярмарок на підтримку України. Мешканці Часового Яру розповідають про те, як виживають під постійними обстрілами, а також про те, як їм допомагають українські військові.
Випуски
-
-
квітень 06, 2023
Ядерна риторика Росії: як реагувати Заходу? ЧАС-ТАЙМ
-
квітень 05, 2023
Візит Зеленського до Польщі. Деталі з Варшави наживо. ЧАС-ТАЙМ
-
квітень 04, 2023
Нова допомога США Україні. Саміт НАТО. Суд над Трампом. ЧАС-ТАЙМ
-
квітень 03, 2023
США оголосять нову допомогу для України найближчим часом. ЧАС-ТАЙМ
-
березень 31, 2023
Чому Дональду Трампу висунули кримінальні обвинувачення. ЧАС-ТАЙМ