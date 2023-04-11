Єгипет планував таємно надати Росії 40 тисяч реактивних снарядів – WP

Президент Єгипту Абдель Фатах Ас-Сісі, один із найближчих союзників США на Близькому Сході, отримувач значної допомоги від Вашингтона, нещодавно наказав виготовити близько 40 тисяч ракет для таємної відправки до Росії, пише газета The Washington Post із посиланням на документи Пентагону.

У документі з грифом «Цілком таємно, датованому 17 лютого, переповідаються, за даними видання, ймовірні розмови між Ас-Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадуються плани поставок до Росії артилерійських снарядів та пороху. Згідно з документом, президент Єгипту доручив чиновникам тримати в секреті виробництво та відвантаження снарядів, «щоб уникнути проблем із Заходом».

Крім того, у документі цитується міністр з виробництва озброєнь Мохаммед Салах аль-Дін, який нібито заявив, що «накаже своїм людям працювати позмінно, якщо це буде необхідно, оскільки це буде найменшим із того, що Єгипет міг би зробити, щоб відплатити Росії за раніше надану допомогу». Що то була за допомога, невідомо. Як пише The Washington Post, міністр також заявив, що російські колеги повідомили йому про готовність «купити будь-що».

Також президент Єгипту нібито розглядав можливість продажу частини озброєнь Китаю, щоб звільнити місце для реактивних снарядів «Сакр-45» – цей тип ракет підходить для російських БМ-21 «Град».

Коментуючи цей витік, єгипетська влада заявила журналістам, що дотримується позиції невтручання у війну в Україні і закликає всі сторони скласти зброю. Представник американського уряду на умовах анонімності повідомив, що, ймовірно, план постачання не було реалізовано.

Про витік документів Пентагону стало відомо 5 квітня, коли відразу кілька російських телеграм-каналів поширили файли з інформацією про війну в Україні.

Частина документів із усього злитого масиву, як повідомила група розслідувачів Bellingcat, була присвячена вторгненню Росії в Україну, інші файли містили докладний аналіз потенційної політики Великобританії у Південно-Китайському морі та діяльності хуситів у Ємені. У ще одному документі йшлося про те, що розвідувальне агентство «Моссад» заохочувало протести проти прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Про це США дізналися за допомогою радіотехнічної розвідки в Ізраїлі.