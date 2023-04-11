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Єгипет планував таємно надати Росії 40 тисяч реактивних снарядів – WP
Президент Єгипту Абдель Фатах Ас-Сісі, один із найближчих союзників США на Близькому Сході, отримувач значної допомоги від Вашингтона, нещодавно наказав виготовити близько 40 тисяч ракет для таємної відправки до Росії, пише газета The Washington Post із посиланням на документи Пентагону.
У документі з грифом «Цілком таємно, датованому 17 лютого, переповідаються, за даними видання, ймовірні розмови між Ас-Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадуються плани поставок до Росії артилерійських снарядів та пороху. Згідно з документом, президент Єгипту доручив чиновникам тримати в секреті виробництво та відвантаження снарядів, «щоб уникнути проблем із Заходом».
Крім того, у документі цитується міністр з виробництва озброєнь Мохаммед Салах аль-Дін, який нібито заявив, що «накаже своїм людям працювати позмінно, якщо це буде необхідно, оскільки це буде найменшим із того, що Єгипет міг би зробити, щоб відплатити Росії за раніше надану допомогу». Що то була за допомога, невідомо. Як пише The Washington Post, міністр також заявив, що російські колеги повідомили йому про готовність «купити будь-що».
Також президент Єгипту нібито розглядав можливість продажу частини озброєнь Китаю, щоб звільнити місце для реактивних снарядів «Сакр-45» – цей тип ракет підходить для російських БМ-21 «Град».
Коментуючи цей витік, єгипетська влада заявила журналістам, що дотримується позиції невтручання у війну в Україні і закликає всі сторони скласти зброю. Представник американського уряду на умовах анонімності повідомив, що, ймовірно, план постачання не було реалізовано.
Про витік документів Пентагону стало відомо 5 квітня, коли відразу кілька російських телеграм-каналів поширили файли з інформацією про війну в Україні.
Частина документів із усього злитого масиву, як повідомила група розслідувачів Bellingcat, була присвячена вторгненню Росії в Україну, інші файли містили докладний аналіз потенційної політики Великобританії у Південно-Китайському морі та діяльності хуситів у Ємені. У ще одному документі йшлося про те, що розвідувальне агентство «Моссад» заохочувало протести проти прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Про це США дізналися за допомогою радіотехнічної розвідки в Ізраїлі.
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Байден затвердив скасування режиму надзвичайної ситуації, запровадженого через коронавірус
Президент США Джо Байден затвердив скасування режиму надзвичайної ситуації, запровадженого через поширення коронавірусу. Про це повідомила прес-служба Білого дому.
"У понеділок, 10 квітня 2023 року, президент підписав закон…, який завершує введений через пандемію COVID-19 стан надзвичайної ситуації національного масштабу", – йдеться у повідомленні.
Режим надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я було запроваджено у США у березні 2020 року президентом Дональдом Трампом.
Він дозволяв адміністрації задіяти додаткові ресурси боротьби з поширенням коронавірусу, зокрема без погодження з Конгресом.
Раніше Голос Америки повідомляв, що скасування режиму надзвичайної ситуації може означати кардинальну зміну у політиці держави щодо боротьби із вірусом і призвести до комплексної реструктуризації відповіді на хворобу, щоб у майбутньому перенести більше відповідальності за вакцини та лікування на приватний ринок.
Це може дати початок переходу від кризової операції під керівництвом Білого дому до розгляду вірусу як постійної довгострокової загрози. А для президента Джо Байдена у передвиборчий рік це може символізувати певний прогрес у досягненні обіцянки подолати пандемію.
Південна Корея заявляє, що «значна» частина оприлюднених документів США є підробкою
Південна Корея 11 квітня заявила, що «значна частина» оприлюднених документів розвідки США, які вказують на стурбованість Сеула щодо поставок зброї в Україну, є підробленими, повідомляє агентство AFP.
Документи є частиною ширшого витоку, який Пентагон назвав «дуже серйозною» загрозою національній безпеці.
Як пише Reuters, в одному з документів містяться подробиці внутрішніх дискусій між офіційними особами Південної Кореї щодо тиску США на Сеул з приводу постачання зброї в Україну, припускаючи, що США могли шпигувати за Південною Кореєю, одним зі своїх найважливіших союзників.
В адміністрації президента Південної Кореї Юн Сук Йоля заявили, що підозри щодо спостереження за його офісом у Сеулі є «цілковито брехливими» і що будь-які спроби похитнути альянс зі США є актом, який «компрометує національні інтереси».
Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонні переговори зі своїм південнокорейським колегою у вівторок, під час яких обидві сторони погодилися, що «значна» частина документа щодо Південної Кореї була сфабрикованою, повідомили в офісі Юна.
Яка саме частина документа є неправдивою, не уточнюється.
Міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що під час телефонної розмови голова Пентагону пообіцяв тісно спілкуватися з Південною Кореєю з цього питання.
Витік документів стався за кілька тижнів до запланованої зустрічі Юна з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні 26 квітня.
Напередодні представники головної опозиційної Демократичної партії Південної Кореї висловили «великий жаль» з приводу ймовірного стеження, назвавши його явним порушенням національного суверенітету і серйозним провалом безпеки адміністрації Юна.
Американське видання New York Times 6 квітня повідомило, що у твітері і телеграмі того тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом.
Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що відомсту «відомо про повідомлення про пости в соцмережах, і міністерство вивчає це питання».
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав інформацію про «витік» даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб.
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