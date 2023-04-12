Лула говоритиме в Китаї про посередництво для переговорів України й Росії

Вирішувати питання, що постали у зв’язку з імовірним витоком секретних документів Пентагону, найімовірніше, буде заступниця держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє телеканал CNN з посиланням на американського урядовця, знайомого з цим питанням.

Представники уряду США «взаємодіють із союзниками та партнерами на високому рівні з цього приводу», заявив головний заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель у понеділок після того, як стало відомо про можливий масовий витік секретних документів, який стосувався, серед іншого, і планів українського контрнаступу.

Патель не повідомив, з якими країнами співпрацюватимуть CША, сказавши лише, що «робота триває» і в уряді намагаються «запевнити їх у нашій відданості захисту розвідувальних даних і вірності наших партнерських відносин».

«Офіційні особи США взаємодіють із союзниками та партнерами на найвищому рівні щодо цього», – сказав він.

Документи, як повідомляють медіа, пов’язані з Україною, Росією, Південною Кореєю, Ізраїлем та іншими країнами, які мають відношення до поточних подій. Можливий витік змусив американських чиновників докладати максимум зусиль, щоб зменшити негативні наслідки витоку, пишуть видання. Американські урядовці намагаються запевнити співробітників розвідки інших країн, що подальші "зливи" інформації малоймовірні.

Як зауважує кореспондент New York Times, попри те, що українські офіційні особи намагалися публічно запевнити, що документи не мають особливого значення, що вони мають застарілу інформацію та були змінені для того, щоб підтвердити наративи російської пропаганди, цей ймовірний витік військових документів США, можливо, матиме відчутні наслідки, бо, наприклад, Україна, як повідомив телеканал CNN, у відповідь на витік вирішила змінити свої плани контрнаступу проти Росії.

Хоча українські офіційні особи заявили, що йдеться лише про тактичні питання, а не стратегічні, оглядачі вважають, що це є ознакою серйозності імовірних збитків у стосунках між союзниками.

Телеканал NBC News цитує Джона Болтона, який був радником з національної безпеки під час попередньої адміністрації Дональда Трампа, який сказав, що у можливих документах розкриваються слабкі місця України та інформація про те, що Київ здійснював деякі операції за кордоном, всупереч бажанням союзників.

«Оприлюднення цієї інформації може мати на меті підірвати підтримку Заходу для України шляхом демонстрації потенційних транскордонних операцій і виявлення імовірних слабких місць у можливостях протиповітряної оборони України», – сказав він.

Як повідомляє телеканал NBC News, документи, які отримав телеканал, свідчать про те, що українські військові діяли «всупереч бажанням США та Заходу».

Посилаючись на понад 50 оприлюднених документів, які вивчав телеканал, він стверджує, що українські агенти проводили операції в інших країнах. Зокрема, телеканал розповідає, що прикладом таких дій могли бути напади безпілотників у Білорусі та Росії, що не схвалювали США та деякі інші західні союзники.

Згідно з документом, йдеться про вибухи на аеродромі в Білорусі та газовій компресорній станції в Росії. Як мовиться у документі, українська розвідка заявила, що її агенти в Білорусі порушили наказ, коли наприкінці лютого завдали пошкоджень за допомогою дрона російському літаку-радару, що базувався у Білорусі. Через два дні було повідомлення про подібний вибух за допомогою дрона у Росії, повідомляє NBC News.

Деякі країни-союзники заявили, що будь-які такі дії можуть змусити їх переглянути свою поточну підтримку Києва, пише NBC News.

Також телеканал повідомляє, що згідно з оприлюдненими документами, які, імовірно, розкривають таємниці національної безпеки, лідери в Києві розглядали й інші цілі за межами України.

Газета New York Times також повідомляла, що, побоюючись витоку з їхнього боку, українське командування з початку війни тримало в таємниці свої плани від США та союзників. Влітку минулого року американська розвідка повідомляла, що краще розуміє плани Москви, ніж Києва.

Деніел Гоффман, колишній голова ЦРУ в Москві, вважає, що є три питання, які можуть стосуватися України, і які потенційно могли б викликати проблеми.

«Я бачив три речі. Однією із них була південнокорейська артилерія, яку ми надсилаємо в Україну, а вони не хотіли [щоб про це було відомо]. Нам надсилали, а ми відправляємо в Україну. Тож це для них незручно. По-друге, Туреччина, яка продавала боєприпаси групі Вагнера. І третє – ми шпигували за українцями», – каже колишній розвідник США у розмові з Грузинською службою Голосу Америки.

Раніше Голос Америки повідомляв, що Південна Корея заявила, що значна частина документів є підробкою, а в адміністрації президента Південної Кореї Юн Сук Йоля заявили, що підозри щодо спостереження за його офісом у Сеулі є «цілковито брехливими». У керівництві Південної Кореї заявили, що будь-які спроби похитнути альянс зі США є актом, який «компрометує національні інтереси».

Газета New York Times повідомила, що згідно з одним конфіденційним документом, емісари «Групи Вагнера» таємно зустрілися з «турецькими контактами» в лютому, намагаючись закупити в країни НАТО зброю та обладнання для російських найманців в Україні.

З документів не було зрозуміло, чи зброя справді була продана, і чи турецька влада знала про ці зусилля. Офіційні особи з уряду президента Реджепа Таїпа Ердогана не коментували це повідомлення, наголошує газета.

Колишній офіцер ЦРУ Гоффман застерігає, що поки триває слідство, потрібно бути обережним із висновками, навіть щодо того, що за ймовірним витоком стоїть саме Росія.

«Звичайно, це могла б бути Росія, це відповідало б їхнім умовам. Те, що було випущено, виглядає природним для Росії. Вони постійно використовують кіберпростір. І це була б гарна ідея. Але я не кажу, що це була Росія, тому що ми не знаємо», – сказав Гоффман.

Міністерство юстиції та ФБР ведуть розслідування, намагаючись з’ясувати, хто був джерелом можливого витоку. Також, як кажуть у Білому домі, вони не знають, чи оприлюднені всі імовірні документи, до яких мали доступ невідомі зловмисники.

«Ми не знаємо, що ще може бути там», – сказав Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки Білого дому. Він додав, що адміністрація би не хотіла, що медіа обговорювали ці документи.