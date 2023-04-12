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Лула говоритиме в Китаї про посередництво для переговорів України й Росії
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва сказав, що однією з важливих тем його переговорів під час візиту до Китаю цього тижня буде ідея створення групи держав, які відігравали б посередницьку роль у переговорах про припинення російської війни проти України.
Путін не може володіти територією України. Можливо ми навіть не обговорюватимемо Крим, але треба передумати про те, куди він вторгся.Інасіо Лула да Сілва
Бразильський президент з великою делегацією підприємців починає кількаденну поїздку з відвідин Шанхаю у четвер, а у п’ятницю у Пекіні зустрінеться з китайським керівником Сі Цзіньпінем.
Лула давно проголосив наміри відігравати більшу міжнародну роль і казав про об’єднання зусиль Бразилії з лідерами таких країн як Китай, Індонезія та Індія, для переговорів з керівниками Росії, України, а також з президентом США Джо Байденом.
«Я переконаний, що обидвоє: Росія, і Україна чекають, щоб хтось прийшов і сказав їм сідати за стіл переговорів. Чому я хочу розмовляти з Сі Цзіньпінем? Бо я думаю про економічну важливість Китаю, військову важливість Китаю, політичну важливість Китаю і про відносини Китаю з Росією. Навіть китайські розходження зі США дають Китаю надзвичайну силу для діалогу», - сказав бразильський президент минулого тижня.
Представники США та Європейського Союзу також неодноразово закликали Пекін використати зв’язки з Москвою, щоб змусити Росію припинити агресію проти України.
Але Китай досі обмежувався лише загальними заявами про прагнення до миру, а нещодавній візит Сі Цзіньпіня до Москви та його запевнення про дружбу з Путіним виглядали, як підтримка російського президента.
Китайські посадовці наголошують на тому, що не стоять на боці Росії чи України, хоча фактично виправдовують агресивність Москви, критикуючи міжнародну і особливо американську допомогу для захисту України.
Президент Лула да Сільва на відміну від китайського керівництва чітко засудив російське вторгнення в Україну, а також намагання Путіна загарбати українські території.
Проте деякі висловлювання бразильського президента викликали негативну реакцію.
В Україні зокрема відкинули натяки Лули на те, щоб оминути питання загарбаного раніше Росією українського Кримського півострова.
«Путін не може володіти територією України. Можливо ми навіть не обговорюватимемо Крим, але треба передумати про те, куди він вторгся. Також Зеленський не може хотіти всього, що він хоче вимагати», - казав бразильський президент.
Володимир Зеленський заявив після тих слів президента Лули, що визволення Криму є «безальтернативним» і що саме повернення півострова під український контроль означатиме програш агресора й відновлення тривкого миру.
«Світ має знати: повернуться в міжнародні відносини повага й порядок лише тоді, коли у Крим повернеться український прапор, коли там буде свобода – так само, як і всюди в Україні», - підкреслив український президент.
Радник бразильського президента у закордонних справах Селсо Амрім у березні відвідав Москву, а 17 квітня в Бразилії очікують російського міністра закордонних справ Лаврова.
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Як у Білому домі коментують автентичність cекретних документів та масштаби проблеми. Відео
Пентагон продовжує перевіряти достовірність документів, "які у деяких випадках ймовірно містять конфіденційні та суворо секретні матеріали". Про це на брифінгу повідомив помічник міністра оборони США Крис Мар.
- Голос Америки
- Наталія Чурікова
Американський уряд намагається зменшити збитки від витоку розвідувальних даних
Вирішувати питання, що постали у зв’язку з імовірним витоком секретних документів Пентагону, найімовірніше, буде заступниця держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє телеканал CNN з посиланням на американського урядовця, знайомого з цим питанням.
Представники уряду США «взаємодіють із союзниками та партнерами на високому рівні з цього приводу», заявив головний заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель у понеділок після того, як стало відомо про можливий масовий витік секретних документів, який стосувався, серед іншого, і планів українського контрнаступу.
Патель не повідомив, з якими країнами співпрацюватимуть CША, сказавши лише, що «робота триває» і в уряді намагаються «запевнити їх у нашій відданості захисту розвідувальних даних і вірності наших партнерських відносин».
«Офіційні особи США взаємодіють із союзниками та партнерами на найвищому рівні щодо цього», – сказав він.
Документи, як повідомляють медіа, пов’язані з Україною, Росією, Південною Кореєю, Ізраїлем та іншими країнами, які мають відношення до поточних подій. Можливий витік змусив американських чиновників докладати максимум зусиль, щоб зменшити негативні наслідки витоку, пишуть видання. Американські урядовці намагаються запевнити співробітників розвідки інших країн, що подальші "зливи" інформації малоймовірні.
Як зауважує кореспондент New York Times, попри те, що українські офіційні особи намагалися публічно запевнити, що документи не мають особливого значення, що вони мають застарілу інформацію та були змінені для того, щоб підтвердити наративи російської пропаганди, цей ймовірний витік військових документів США, можливо, матиме відчутні наслідки, бо, наприклад, Україна, як повідомив телеканал CNN, у відповідь на витік вирішила змінити свої плани контрнаступу проти Росії.
Хоча українські офіційні особи заявили, що йдеться лише про тактичні питання, а не стратегічні, оглядачі вважають, що це є ознакою серйозності імовірних збитків у стосунках між союзниками.
Телеканал NBC News цитує Джона Болтона, який був радником з національної безпеки під час попередньої адміністрації Дональда Трампа, який сказав, що у можливих документах розкриваються слабкі місця України та інформація про те, що Київ здійснював деякі операції за кордоном, всупереч бажанням союзників.
«Оприлюднення цієї інформації може мати на меті підірвати підтримку Заходу для України шляхом демонстрації потенційних транскордонних операцій і виявлення імовірних слабких місць у можливостях протиповітряної оборони України», – сказав він.
Як повідомляє телеканал NBC News, документи, які отримав телеканал, свідчать про те, що українські військові діяли «всупереч бажанням США та Заходу».
Посилаючись на понад 50 оприлюднених документів, які вивчав телеканал, він стверджує, що українські агенти проводили операції в інших країнах. Зокрема, телеканал розповідає, що прикладом таких дій могли бути напади безпілотників у Білорусі та Росії, що не схвалювали США та деякі інші західні союзники.
Згідно з документом, йдеться про вибухи на аеродромі в Білорусі та газовій компресорній станції в Росії. Як мовиться у документі, українська розвідка заявила, що її агенти в Білорусі порушили наказ, коли наприкінці лютого завдали пошкоджень за допомогою дрона російському літаку-радару, що базувався у Білорусі. Через два дні було повідомлення про подібний вибух за допомогою дрона у Росії, повідомляє NBC News.
Деякі країни-союзники заявили, що будь-які такі дії можуть змусити їх переглянути свою поточну підтримку Києва, пише NBC News.
Також телеканал повідомляє, що згідно з оприлюдненими документами, які, імовірно, розкривають таємниці національної безпеки, лідери в Києві розглядали й інші цілі за межами України.
Газета New York Times також повідомляла, що, побоюючись витоку з їхнього боку, українське командування з початку війни тримало в таємниці свої плани від США та союзників. Влітку минулого року американська розвідка повідомляла, що краще розуміє плани Москви, ніж Києва.
Деніел Гоффман, колишній голова ЦРУ в Москві, вважає, що є три питання, які можуть стосуватися України, і які потенційно могли б викликати проблеми.
«Я бачив три речі. Однією із них була південнокорейська артилерія, яку ми надсилаємо в Україну, а вони не хотіли [щоб про це було відомо]. Нам надсилали, а ми відправляємо в Україну. Тож це для них незручно. По-друге, Туреччина, яка продавала боєприпаси групі Вагнера. І третє – ми шпигували за українцями», – каже колишній розвідник США у розмові з Грузинською службою Голосу Америки.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Південна Корея заявила, що значна частина документів є підробкою, а в адміністрації президента Південної Кореї Юн Сук Йоля заявили, що підозри щодо спостереження за його офісом у Сеулі є «цілковито брехливими». У керівництві Південної Кореї заявили, що будь-які спроби похитнути альянс зі США є актом, який «компрометує національні інтереси».
Газета New York Times повідомила, що згідно з одним конфіденційним документом, емісари «Групи Вагнера» таємно зустрілися з «турецькими контактами» в лютому, намагаючись закупити в країни НАТО зброю та обладнання для російських найманців в Україні.
З документів не було зрозуміло, чи зброя справді була продана, і чи турецька влада знала про ці зусилля. Офіційні особи з уряду президента Реджепа Таїпа Ердогана не коментували це повідомлення, наголошує газета.
Колишній офіцер ЦРУ Гоффман застерігає, що поки триває слідство, потрібно бути обережним із висновками, навіть щодо того, що за ймовірним витоком стоїть саме Росія.
«Звичайно, це могла б бути Росія, це відповідало б їхнім умовам. Те, що було випущено, виглядає природним для Росії. Вони постійно використовують кіберпростір. І це була б гарна ідея. Але я не кажу, що це була Росія, тому що ми не знаємо», – сказав Гоффман.
Міністерство юстиції та ФБР ведуть розслідування, намагаючись з’ясувати, хто був джерелом можливого витоку. Також, як кажуть у Білому домі, вони не знають, чи оприлюднені всі імовірні документи, до яких мали доступ невідомі зловмисники.
«Ми не знаємо, що ще може бути там», – сказав Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки Білого дому. Він додав, що адміністрація би не хотіла, що медіа обговорювали ці документи.
- Голос Америки
Румунія купить у США винищувачі останнього покоління F-35
Румунія має намір придбати американські винищувачі останнього покоління - реактивні літаки F-35 для посилення своєї протиповітряної оборони. Таку заяву Вищої ради оборони країни (CSAT) цитує агенція Reuters.
Кількість літаків і терміни для їх придбання поки не розголошують.
Як інформує агенція, Румунія як країна НАТО має американську систему протиракетної оборони, а з минулого року на її території розміщена постійна бойова група Альянсу.
З часу вторгнення Росії в Україну Румунія підвищила власні витрати на оборону з 2% до 2,5% ВВП.
Наявність оперативних можливостей протиповітряної оборони Румунія вважає ключовою умовою для досягнення власних цілей оборонної політики.
У березні міністерство оборони Румунії також заявляло про намір придбати танки Abrams, виготовлені General Dynamics. Перед тим у грудні міністерство підписало угоду про придбання 7 безпілотних літальних систем Watchkeeper X в ізраїльської фірми оборонної електроніки Elbit Systems приблизно за 1,89 мільярда леїв (близько 418,02 мільйона доларів).
Як повідомляв Голос Америки, раніше Польща заявляла про намір замінити свої МіГи (надані Україні) американськими літаками F-35 (а також південнокорейськими FA-50).
Словаччина натомість підписала угоду про купівлю 14 американських винищувачів F-16, але постачання було відкладено на два роки. Перший літак надійде в країну на початку 2024 року.
Нещодавно Канада також придбала американські винищувачі F-35.
Нещодавно група сенаторів США, які представляють обидві провідні партії, звернулась до президента США Джо Байдена із закликом "з увагою" поставитись до ідеї надати Україні американські винищувачі F-16. Байден раніше відмовлявся надавати дозвіл на такі поставки, а речник Держдепу Нед Прайс заявив, що США надають Україні те, що потрібно для бою зараз.
Раніше колишній держсекретар США Майк Помпео, заявив днями у Києві, що працюватиме над тим, щоб Вашингтон постачав винищувачі F-16 і ракети великої дальності для підкріплення українського контрнаступу. Відповідаючи на запитання, чи підтримає він надання Україні винищувачів F-16 і ракет далекого радіусу дії, Помпео відповів: "Так. І навчання, і програмне забезпечення, і все, що потрібно для справжнього захисту та захисту вашої власної землі".
А "найсмертоносніший пілот F-16" американської авіації підполковник у відставці Ден Гемптон, який тренував пілотів оперувати F-16 на Близькому Сході й був офіцером з обміну інформацією у ВПС Єгипту, у ексклюзивному інтерв'ю для Голосу Америки розповів, що у США "є достатньо американських приватних пілотів, готових захищати небо України". "Я навіть поїду сам", - сказав Голосу Америки Гемптон, який консультує уряди США та союзників з питань боротьби з тероризмом і був генеральним директором приватної військової компанії MVI International.
Трюдо про нові санкції проти Росії та Білорусі і допомогу Україні. Відео
«Щоб підтримувати тиск на російський режим, ми анонсуємо нові санкції проти 14 росіян та 34 російських організацій», - заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Канада також оголосила новий пакет військової допомоги Україні під час візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Торонто.
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