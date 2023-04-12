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Час-Time

Шмигаль у США. Деталі зустрічі з Остіном. ЧАС-ТАЙМ

Шмигаль у США. Деталі зустрічі з Остіном. ЧАС-ТАЙМ
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Шмигаль у США. Деталі зустрічі з Остіном. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув із робочим візитом до Вашингтона. Подробиці зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіним.

Візит премє’р-міністра України до Вашингтона відбувається на тлі справи ймовірного витоку документів Пентагону: говоримо про розвиток цієї ситуації. Як допомогти українській економіці встояти в час війни: деталі засідання МВФ та Світового банку. Українці плачуть, іноземці жахаються від побаченого – у Польщі проходить виставка віртуальної реальності “Крізь війну”. Інтерв’ю: Андрій Хливнюк - про те, як війна змінила його, та чому він не пише пісень.

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