Шмигаль у США. Деталі зустрічі з Остіном. ЧАС-ТАЙМ

Візит премє’р-міністра України до Вашингтона відбувається на тлі справи ймовірного витоку документів Пентагону: говоримо про розвиток цієї ситуації. Як допомогти українській економіці встояти в час війни: деталі засідання МВФ та Світового банку. Українці плачуть, іноземці жахаються від побаченого – у Польщі проходить виставка віртуальної реальності “Крізь війну”. Інтерв’ю: Андрій Хливнюк - про те, як війна змінила його, та чому він не пише пісень.
Випуски
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квітень 11, 2023
Чого очікувати від візиту Джо Байдена до Ірландії. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 10, 2023
Ймовірний витік документів. Нові деталі. Ймовірні наслідки? ЧАС-ТАЙМ
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квітень 06, 2023
Ядерна риторика Росії: як реагувати Заходу? ЧАС-ТАЙМ
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квітень 05, 2023
Візит Зеленського до Польщі. Деталі з Варшави наживо. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 04, 2023
Нова допомога США Україні. Саміт НАТО. Суд над Трампом. ЧАС-ТАЙМ