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Бійці ГУР показали використання в бойових діях американського гвинтокрила Black Hawk
Бійці Головного управління розвідки опанували та використовують в бойових діях легендарний американський гвинтокрил Black Hawk - "Чорний яструб", повідомляє ГУР Міноборони України. Там показали тренування спецпідрозділів, а також відзначили, що "вертоліт вражає своєю надійністю, легкістю в експлуатації та бойовою живучістю".
Також там цитують слова першого пілота геліпоктепа із позивним "Маестро": "За останній рік рівень наших пілотів колосально виріс. Наразі Україна з легкістю може прийняти близько сотні багатоцільових вертольотів типу «Black Hawk», близько 50 ударних вертольотів типу «Apache», а також близько 40-60 вантажних вертольотів типу «Chinook». Таку кількість ми могли би прийняти з мінімальним часом на перенавчання наших пілотів".
За його словами, цей Black Hawk вже бере активну участь у бойових діях, в тому числі на території ворога.
Як відзначають у Міноборони України, "Black hawk" в рази маневреніший за Мі-8, значно кращий у керованості, виграє за швидкістю горизонтального польоту. Вертоліт здатен перебувати в польоті безперервно близько трьох годин, з легкістю може подолати відстань понад 600 кілометрів.
Даний тип гвинтокрила призначений для стрільби керованими і некерованими ракетами типу "Hellfire", а також для підтримки піхоти та перевезення різноманітних вантажів. Для розвантаження групи з 12 бійців та евакуації іншої з поля бою гелікоптеру потрібно 3-4 секунди.
Нагадаємо, 4 квітня Пентагон оголосив новий пакет допомоги України на суму 2,6 мільярда доларів. Там також розповіли, що зараз триває закупівля обладнання, необхідного для початку тренувань українців на бойових танках Abrams.
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- Радіо Свобода
- Голос Америки
Під час сутичок у Судані загинули та зазнали поранень представники ООН
У Судані серед загиблих під час сутичок між армією та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану (RSF) виявили трьох представників Всесвітньої продовольчої програми (WFP) при ООН, ще двоє отримали поранення, йдеться в заяві директорки WFP Сінді Маккейн.
«Я обурена трагічною смертю трьох представників WFP у суботу, 15 квітня, під час сутичок в Кабкабії, Північний Дарфур, під час виконання своїх обов’язків з порятунку життя на передовій глобальної кризи голоду. У тому ж інциденті постраждали також двоє працівників WFP», – заявила вона.
За словами Маккейн, гуманітарні працівники є нейтральними і «ніколи не мають бути мішенню».
«Загрози нашим командам унеможливлюють безпечну та ефективну роботу в країні та виконання важливої роботи WFP. Поки ми розглядаємо розвиток ситуації з безпекою, ми змушені тимчасово припинити всі операції в Судані», – додала вона.
BBC пише, що троє працівників WFP загинули в суботу, 15 квітня, після того, як між воєнізованими формуваннями Сил швидкої підтримки (RSF) і збройними силами сталася стрілянина на військовій базі в Кабкабії на заході країни.
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав до негайного припинення насильства в Судані.
«Глибоко заспокоєні повідомленнями про ескалацію насильства між суданськими збройними силами та Силами швидкої підтримки. Ми знаходимося на зв'язку з командою посольства в Хартумі, зараз всі на місці. Ми закликаємо всі сторони негайно припинити насильство, уникнути подальшої ескалації або мобілізації військ і продовжити переговори для вирішення неврегульованих питань», – написав Блінкен у Твіттері.
15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між армією та силами швидкого реагування. Відомо про щонайменше трьох загиблих та десятки ранених.
Під час спроби державного перевороту в Судані спалахнув літак Boeing 737 української авіакомпанії SkyUp. Відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох літаків авіакомпанії в аеропорту міста Хартум (столиця Судану).
Країни з G7 утворили альянс для витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергії
США, Канада, Велика Британія, Франція та Японія утворили альянс, спрямований на витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергії. Такої домовленості було досягнуто під час Форуму з ядерної енергетики на полях саміту G7 у Японії.
П’ять країн використовуватимуть відповідні ресурси та можливості секторів цивільної ядерної енергетики, щоб підірвати вплив Росії на ланцюги постачань. Ця угода підтримуватиме стабільне постачання палива для потреб сьогоднішнього дня, а також гарантуватиме безпечну та надійну розробку палива для передових реакторів завтрашнього дня, йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті британського зовнішньополітичного відомства.
Там додається: "Ця угода буде використана як основа для того, щоб повністю витіснити Путіна з ринку ядерного палива, і зробити це якомога швидше, щоб відрізати для нього ще один спосіб фінансування свого варварського нападу на Україну та фактично залишити Росію осторонь".
Виступаючи на зустрічі міністрів енергетики G7 глава британського енергетичного відомства Грант Шаппс сказав, що це, поряд з інвестиціями в чистіші, дешевші та безпечніші відновлювані джерела енергії, стане ключовою частиною енергетичної незалежності Великобританії.
Раніше видання Politico писало про те, що через рік від початку повномасштабної російської війни в Україні Європа на шляху до того, щоб позбутися своєї залежності від російського викопного палива, але, здається, не може повторити цей успіх із ядерною енергією.
Оскільки конкуренція в глобальному ядерному секторі припинилась після холодної війни, побудовані у ЄС радянські реактори залишаються залежними від спеціально виготовленого палива з Росії. За дослідженням Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI), вартість імпорту пов’язаних з Росією ядерних технологій і палива в усьому світі минулого року зросла до понад 1 мільярда доларів. У ЄС вартість ядерного експорту Росії впала в деяких країнах, таких як Болгарія та Чехія, але зросла в інших, включаючи Словаччину, Угорщину та Фінляндію, показали дані RUSI, якими поділилися з Politico.
- Голос Америки
Витік секретних документів не вплинув на співпрацю США з партнерами - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що витік секретних документів, які містять інформацію про війну Росії в Україні та операції розвідки США, не вплинув на співпрацю між Сполученими Штатами та їхніми союзниками. Про це він заявив під час прес-конференції в Ханої, В’єтнам, де він перебуває з офіційним візитом.
«Ми співпрацюємо з нашими союзниками та партнерами після того, як з’явилися ці витоки, і ми зробили це на високому рівні, і ми чітко заявили про нашу відданість захисту розвідданих і про наші зобов’язання щодо наших партнерських відносин у сфері безпеки», - заявив Ентоні Блінкен.
«Принаймні те, що я почув наразі, — це вдячність за кроки, які ми робимо, і це не вплинуло на нашу співпрацю», - додав він. Він також зазначив, що підозрюваний у здійсненні цих злочинів перебуває під вартою, а для подальшого захисту інформації вживаються додаткові заходи.
Як повідомляв раніше Голос Америки, підозрюваному у витоку секретної інформації 21-річного Джеку Тейшейрі висунули звинувачення за двома пунктами: несанкціоноване зберігання та передача інформації про національну оборону та несанкціоноване вилучення та зберігання секретних документів або матеріалів.
Два закони, згадані у звинуваченні проти військовослужбовця Національної гвардії, звинуваченого в розголошенні секретних документів, стосуються захисту державної таємниці.
За їхнє порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, повідомили Тейшейрі у суді.
Президент Джо Байден закликав федеральні агентства посилити заходи безпеки після великого витоку секретних документів США.
Міністр оборони США Ллойд Остін наказав «переглянути наші процедури доступу до розвідувальної інформації, підзвітності та контролю в рамках міністерства», щоб уникнути повторення подібних інцидентів.
- Голос Америки
ЄС назвав неприйнятним рішення Польщі та Угорщини заборонити імпорт українського зерна
Односторонні дії Польщі та Угорщини із тимчасової заборони імпорту зерна з України - неприйнятні, заявив речник Європейської комісії.
"Ми знаємо про оголошення Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, - йдеться в повідомленні прес-секретаря. - У цьому контексті важливо підкреслити, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС, і тому односторонні дії неприйнятні".
"У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення всередині ЄС", - йдеться в заяві.
Як пише Reuters, рішення Варшави та Будапешта мають на меті захист місцевого сільськогосподарського сектора. Після того, як через повномасштабне вторгнення Росії заблокованими опинились деякі чорноморські порти, великі обсяги дешевшого за вироблене у ЄС українського зерна залишилися в країнах Центральної Європи замість експорту до інших країн, вдаривши по цінах і продажах для місцевих фермерів.
Це питання створило політичну проблему для керівної націоналістичної партії Польщі "Право і справедливість" (PiS) у рік виборів, оскільки це викликало гнів людей у сільській місцевості, де підтримка PiS зазвичай висока. Тож напередодні на партійному з'їзді голова PiS Ярослав Качинський заявив про заборону на ввезення, включаючи транзитне, для українського продовольства. Він додав: "Ми є і залишаємося незмінними друзями та союзниками України. Ми будемо її підтримувати і ми її підтримуємо... Але це обов’язок кожної держави, кожної влади, доброї влади в будь-якому випадку, захищати інтереси своїх громадян". За його словами, Польща готова розпочати переговори з Україною щодо врегулювання зернового питання.
Пізніше в суботу уряд націоналістичного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана приєднався до заборони, заявивши, що статус-кво завдасть серйозної шкоди місцевим фермерам. Угорщина не повідомила, коли набуде чинності заборона на імпорт зерна та інших продуктів харчування, але заявила, що вона закінчиться наприкінці червня. Уряд Угорщини також заявив, що сподівається на зміни в регулюванні на рівні ЄС, зокрема на перегляд скасування імпортних мит на українську продукцію.
Напередодні Міністерство аграрної політики та продовольства України заявило, що "шкодує про прийняття польськими колегами рішення про тимчасове обмеження експорту в/та через територію Польщі (в тому числі транзитом) сільськогосподарських товарів з України" й підкреслило, що рішення польської сторони суперечать домовленостям.
"Ми розуміємо, що у польських фермерів склалась складна ситуація, проте наголошуємо, що зараз найскладніша ситуація у фермерів України. Саме на території України йде війна, саме українські фермери зазнають колосальних збитків від війни Росії проти України, і саме українські фермери гинуть на своїх полях від російських мін, - йдеться у повідомленні відомства. - Ми готові до співпраці з польською стороною в проведенні ретельного розслідування будь-яких зловживань, які могли мати місце в цьому питанні і призвели до нинішньої ситуації".
Як відзначає Reuters, Польща та Угорщина мають тривалі конфлікти з Брюсселем з приводу таких питань, як незалежність судової системи, свобода медіа та права ЛГБТ, а також ЄС висловлював занепокоєння щодо верховенства права у цих країнах.
13 квітня уряд Словаччини заборонив переробку та продаж українського зерна, після того, як в одній з партій виявили пестицид, нагадує BBC.
У статті використано матеріали Reuters
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