Бійці ГУР показали використання в бойових діях американського гвинтокрила Black Hawk

Бійці Головного управління розвідки опанували та використовують в бойових діях легендарний американський гвинтокрил Black Hawk - "Чорний яструб", повідомляє ГУР Міноборони України. Там показали тренування спецпідрозділів, а також відзначили, що "вертоліт вражає своєю надійністю, легкістю в експлуатації та бойовою живучістю".

Також там цитують слова першого пілота геліпоктепа із позивним "Маестро": "За останній рік рівень наших пілотів колосально виріс. Наразі Україна з легкістю може прийняти близько сотні багатоцільових вертольотів типу «Black Hawk», близько 50 ударних вертольотів типу «Apache», а також близько 40-60 вантажних вертольотів типу «Chinook». Таку кількість ми могли би прийняти з мінімальним часом на перенавчання наших пілотів".

За його словами, цей Black Hawk вже бере активну участь у бойових діях, в тому числі на території ворога.

Як відзначають у Міноборони України, "Black hawk" в рази маневреніший за Мі-8, значно кращий у керованості, виграє за швидкістю горизонтального польоту. Вертоліт здатен перебувати в польоті безперервно близько трьох годин, з легкістю може подолати відстань понад 600 кілометрів.

Даний тип гвинтокрила призначений для стрільби керованими і некерованими ракетами типу "Hellfire", а також для підтримки піхоти та перевезення різноманітних вантажів. Для розвантаження групи з 12 бійців та евакуації іншої з поля бою гелікоптеру потрібно 3-4 секунди.

Нагадаємо, 4 квітня Пентагон оголосив новий пакет допомоги України на суму 2,6 мільярда доларів. Там також розповіли, що зараз триває закупівля обладнання, необхідного для початку тренувань українців на бойових танках Abrams.