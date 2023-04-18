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Студія Вашингтон

Міністри G7 виступили за посилення санкцій проти РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Міністри G7 виступили за посилення санкцій проти РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Міністри G7 виступили за посилення санкцій проти РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Деталі зустрічі генерального прокурора США з українським генпрокурором Андрієм Костіним. Польща, Угорщина та Словаччина вирішили тимчасово заборонити імпорт українського зерна та інших продовольчих товарів. В Міноборони Словаччини повідомили, що поставили Україні ще дев'ять винищувачів МіГ-29. Міністри закордонних справ Групи семи виступили за посилення санкцій проти Росії - і зобов’язались і далі надавати Україні міцну підтримку. 

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