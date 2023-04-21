ППО, боєприпаси, допоміжні спроможності - Ллойд Остін назвав три пріоритети "Рамшайну"

Очільник Пентагону Ллойд Остін наголосив на трьох пріоритетах засідання Контактної групи з оборони України в Німеччині на військовій базі "Рамштайн".

Протиповітряна оборона, боєприпаси та допоміжні можливості - такі три ключові пріоритети назвав очільник оборонного відомства США. "Україні потрібно негайно захистити громадян, інфраструктуру та сили від російської ракетної загрози", - заявив Остін на відкритті засідання в п'ятницю.

Як повідомляв Голос Америки, в своєму дописі в соцмедіа перед засіданням український міністр оборони Олексій Резніков написав, що головне завдання - "швидко розбудувати багаторівневу систему протиповітряної/протиракетної оборони. Patriot, IRIS-T, NASAMS і Міг-29 це найсвіжіші, але не останні кроки до цієї мети". Резніков бере участь в засіданні в Рамштайні.

До учасників засідання звернеться і генерал США Антоніо Агуто, командувача групи безпекової допомоги Україні із звітом про роботу з розбудови броньованої бойової сили для України. "Також ми заслухаємо звіт про ремонт українського обладнання на довгострокову перспективу", - додав Остін.

Очільник Пентагону наголосив на єдності та моральній правоті союзників у підтримці України.

"Доблесть та вміння українського війська стали натхненням для світу. Від битви за Київ до звільнення Херсона, Україна знову і знову показує силу вільних людей, які борються за свої права", - виголосив Остін.

Загалом, в рамках Контактної групи, Україні було надано допомоги на 55 мільярдів доларів. За останні місяці надано достатньо обладнання та тренування для підтримки дев'яти броньованих бригад. "Це зміцнило бойові позиції України", - додав Остін.

Він відзначив зусилля Європи із надання танків Leopard, протиповітряної системи Patriot від США, Німеччини та Нідерландів, SAMP/T з Італії та Франції, та NASAMS з Канади та Норвегії.

Остін також прокоментував повідомлення про витік таємної інформації і запевнив, що США серйозно ставляться до цього і не дозволять, щоб це питання зашкодило єдності союзників.

Як повідомляв Голос Америки, напередодні засідання в Рамштайні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше з часу російського вторгнення в Україну відвідав Київ. Він зокрема заявив, що потреби змінюються, і що в Рамштайні будуть, наприклад, говорити про бойові літаки.