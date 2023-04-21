Брифінг Голосу Америки. Коли почнеться навчання на танках Abrams?

🔵 Брифінг Голосу Америки - наживо. США розповіли, коли почнеться тренування українців на танках Abrams. Говоримо про підсумки чергової зустрічі у форматі Рамштайн та про інші речі. 📣 Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.