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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Коли почнеться навчання на танках Abrams?

Брифінг Голосу Америки. Коли почнеться навчання на танках Abrams?
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Брифінг Голосу Америки. Коли почнеться навчання на танках Abrams?

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🔵 Брифінг Голосу Америки - наживо. США розповіли, коли почнеться тренування українців на танках Abrams. Говоримо про підсумки чергової зустрічі у форматі Рамштайн та про інші речі. 📣 Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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