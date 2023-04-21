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Віталій Кличко: Москва не облишила свої плани захопити столицю України, але ми краще підготовлені до захисту. Відео

Віталій Кличко: Москва не облишила свої плани захопити столицю України, але ми краще підготовлені до захисту. Відео
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Віталій Кличко: Москва не облишила свої плани захопити столицю України, але ми краще підготовлені до захисту. Відео

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Росіяни не відступилися від своїх планів захопити українську столицю, вважає мер міста Віталій Кличко. Але цього разу, говорить він, Київ більш підготовлений та краще захищений ніж рік тому.

Що було відомо про повномасштабний наступ росіян та чи не було помилкою не розпочати евакуацію вразливих верств населення до його початку, про оборону Києва, важку зиму та братерство мерів українських міст - в ексклюзивному інтерв’ю Тетяні Ворожко.

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