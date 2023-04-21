Віталій Кличко: Москва не облишила свої плани захопити столицю України, але ми краще підготовлені до захисту. Відео

Що було відомо про повномасштабний наступ росіян та чи не було помилкою не розпочати евакуацію вразливих верств населення до його початку, про оборону Києва, важку зиму та братерство мерів українських міст - в ексклюзивному інтерв’ю Тетяні Ворожко.

