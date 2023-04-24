Сумніви щодо суверенітету пострадянських держав «нагадують російську пропаганду», Ландсберґіс

Європейські урядовці наголошують на потребі однозначно й згуртовано заcудити слова китайського дипломата, який висловив сумніви щодо суверенності деяких держав Європи.

Обурення у європейських країнах, і в Україні зокрема, було викликане коментарем китайського посла у Франції Лу Шає, який в інтерв’ю французькому телебаченню у п’ятницю 21 квітня сказав, що «країни колишнього СРСР не мають фактичного статусу в міжнародному праві, оскільки нема міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній суверенний статус".

Це лунає з іншої країни, яка в наших очах у багатьох відношеннях є союзницею Москви, якщо не військово, то принаймні політично...

Посол також висловив думку, що окупований Росією український Крим був «спочатку російським» і розмірковував, що приналежність півострова «залежить від того, як ви сприймаєте проблему», додавши, що «це не так просто».

У понеділок речниця китайського міністерства закордонних справ Мао Нін у відповідь на запитання, чи слова посла відповідають офіційній позиції Китаю, сказала, що Пекін поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність всіх країн.

Як передає агенція Reuters, речниця також підкреслила, що в питаннях суверенітету Китай поводиться «об’єктивно й безсторонньо».

Нагадування про російську пропаганду

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ Жозеп Борель сказав перед зустріччю європейських міністрів закордонних справ у Люксембурзі 24 квітня, що заяви китайського дипломата будуть на порядку денному, і що їх обговорюватимуть «в межах питання Китаю».

Борель також повідомив, що на саміті ЄС влітку будуть «переглядати і перекалібровувати нашу стратегію щодо Китаю».

Напередодні Борель назвав коментарі посла Китаю «неприйнятними», а також у дописі в Twitter висловив сподівання, що «ті заяви не представляють офіційну політику Китаю».

Міністр закордонних справ Литви Ґабріеліус Ландсберґіс у понеділок на зустрічі міністрів ЄС у Люксембурзі сказав, що китайські заяви нагадують йому «російську пропаганду щодо України. Вони ставлять під сумнів суверенітет країн, вони ставлять під сумнів кордони. Вони ставлять під сумнів територіальну цілісність інших країн».



«А тепер це лунає з іншої країни, яка в наших очах у багатьох відношеннях є союзницею Москви, якщо не військово, то принаймні політично, подаючи ті самі сигнали, ставлячи під сумнів цілу концепцію незалежності і суверенітету, що в наші дні дуже небезпечно», - сказав литовський міністр.

Напередодні радник Офісу президента України Михайло Подоляк також заявив про те, що він назвав «переказуванням пропаганди російських аутсайдерів», коли відреагував у Твіттері на дискусії, викликані заявами китайського дипломата у Франції.