"Ми повинні перемогти… для народу України і для нашої країни" – Ненсі Пелосі

"Ми думали, що можемо загинути", - пригадує в інтерв'ю Associated Press свій несподіваний візит до України через два місяці після повномасштабного вторгнення колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Тоді вона була найвищою обраною посадовою особою США, яка очолила делегацію Конгресу до Києва.

Пелосі та законодавців таємно доставили до столиці шляхом, який вона не розголошує навіть сьогодні. "Це було дуже небезпечно", - розповідає Пелосі Associated Press.

"Ми ніколи цього не боялися, але ми думали, що можемо загинути, тому що ми відвідували серйозну, серйозну зону війни", - сказала Пелосі. - У нас був великий захист, але тим не менш, це війна, театр бойових дій".

Візит Пелосі відкрив новий дипломатичний канал між США та Україною, який лише зміцнився протягом війни. Протягом наступного року Україну відвідали довгий список лідерів Конгресу, сенаторів і голів впливових комітетів, як демократів, так і республіканців. Здійснив свій візит минулого року і президент Джо Байден. "Ми повинні перемогти. Ми повинні довести це до позитивного завершення - для народу України і для нашої країни", - сказала Пелосі в інтерв'ю AP і додала, що зараз у світі йде боротьба між демократією та автократією, яка точиться в цей час в Україні.

Пелосі як і раніше впевнена, що Конгрес продовжить підтримувати Україну. "Підтримка України була двопартійною та двопалатною, в обох палатах Конгресу обома партіями, і американський народ підтримує демократію в Україні, - сказала Пелосі AP. - Я вірю, що ми продовжуватимемо підтримувати стільки, скільки буде потрібно для підтримки демократії... скільки буде потрібно для перемоги".

В матеріалі використані джерела AP.