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- Голос Америки
"Ми повинні перемогти… для народу України і для нашої країни" – Ненсі Пелосі
"Ми думали, що можемо загинути", - пригадує в інтерв'ю Associated Press свій несподіваний візит до України через два місяці після повномасштабного вторгнення колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Тоді вона була найвищою обраною посадовою особою США, яка очолила делегацію Конгресу до Києва.
Пелосі та законодавців таємно доставили до столиці шляхом, який вона не розголошує навіть сьогодні. "Це було дуже небезпечно", - розповідає Пелосі Associated Press.
"Ми ніколи цього не боялися, але ми думали, що можемо загинути, тому що ми відвідували серйозну, серйозну зону війни", - сказала Пелосі. - У нас був великий захист, але тим не менш, це війна, театр бойових дій".
Візит Пелосі відкрив новий дипломатичний канал між США та Україною, який лише зміцнився протягом війни. Протягом наступного року Україну відвідали довгий список лідерів Конгресу, сенаторів і голів впливових комітетів, як демократів, так і республіканців. Здійснив свій візит минулого року і президент Джо Байден. "Ми повинні перемогти. Ми повинні довести це до позитивного завершення - для народу України і для нашої країни", - сказала Пелосі в інтерв'ю AP і додала, що зараз у світі йде боротьба між демократією та автократією, яка точиться в цей час в Україні.
Пелосі як і раніше впевнена, що Конгрес продовжить підтримувати Україну. "Підтримка України була двопартійною та двопалатною, в обох палатах Конгресу обома партіями, і американський народ підтримує демократію в Україні, - сказала Пелосі AP. - Я вірю, що ми продовжуватимемо підтримувати стільки, скільки буде потрібно для підтримки демократії... скільки буде потрібно для перемоги".
В матеріалі використані джерела AP.
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- Голос Америки
Байден зустрівся із родиною Гершковича і закликав звільнити незаконно утримуваних журналістів і громадян США за кордоном
"Журналістика - це не злочин", - із такими словами до учасників традиційної вечері Асоціації кореспондентів Білого дому звернувся президент США Джо Байден.
Свою промову перед працівниками медіа, які висвітлюють роботу його адміністрації, Байден розпочав із заклику до підтримки свободи преси в усьому світі, згадавши неправомірні затримання американських журналістів Wall Street Journal Евана Гершковича в Росії та фрилансера Остіна Тайса в Сирії, пише CNN. Байден запевнив, що його адміністрація робить все, аби повернути їх додому: "Еван і Остін повинні бути негайно звільнені разом з усіма іншими американцями, затриманими за кордоном. Я працюю до біса важко (working like hell), щоб повернути їх додому".
До початку прийому у суботу президент США зустрівся із родиною Гершковича, пише Washington Post. Також серед 2600 людей учасників гала-церемонію, була Дебра Тайс, мати журналіста, про якого не було жодної звістки з моменту зникнення на контрольно-пропускному пункті в Сирії в 2012 році. Представники США кажуть, що вони діють, припускаючи, що він живий, й оголосили нагороду у мільйон доларів за інформацію, що допоможе його знайти.
На прийомі була й баскетболістка Бріттні Грайнер, яку торік звільнили із російської в'язниці після незаконного затримання.
Окрім відзначення ролі вільних медіа в демократичному процесі, неодмінною частиною вечері Асоціації кореспондентів Білого дому щороку є також жарти про політиків, посадовців, журналістів - як із боку професійних коміків, так і з боку президента.
Комік Рой Вуд-молодший, зокрема, пожартував про вік Байдена, який нещодавно оголосив про висування на другий термін. Вказавши на протести у Франції у відповідь на підвищення урядом пенсійного віку, Вуд додав: "Тим часом в Америці є 80-річний чоловік, який благає нас про ще чотири роки роботи".
Сам Байден жартував про губернатора Флориди Рона ДеСантіса, який може стати головним кандидатом на пост президента від Республіканської партії у 2024 році, а також згадав про Дональда Трампа, пожартуваши, що йому запропонували 10 доларів, щоб його виступ тривав менш, як десять хвилин. "Це зміна - президенту пропонують гроші за мовчання (hush money)", - пожартував Байден. Нагадаємо, Трамп став першим колишнім президентом, проти якого були висунуті кримінальні звинувачення: його підозрюють у фальсифікації ділової документації та змові, пов'язаними з виплатою грошей за те, щоб порноакторка Стормі Деніелс не розповідала про їхні стосунки. Трамп не визнав себе винним.
Сам колишній президент Трамп не брав участі у щорічній вечері кореспондентів, зокрема у 2019 році замість спілкування з журналістами він виступив на мітингу своїх прихильників і вкотре назвав ЗМІ "ворогами народу" і "шахраями".
Присутність на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому не є обов'язковим для президента США. Однак ця традиція дотримується з 1921 року. До Трампа останнім, хто не прибув на зустріч з пресою, був Рональд Рейган. У 1981 році незадовго до вечері він пережив замах і відновлювався від кульового поранення.
- Голос Америки
Вплив Росії в Африці може зменшитися внаслідок війни в Україні - Фонд Карнеґі
Вплив Росії в Африці, ймовірно, зменшиться за будь-якого результату війни в Україні. Таким є висновок аналітичної розвідки Фонду Карнеґі за міжнародний мир.
Африканське сприйняття Росії “охолоджується”, стверджує автор статті на підставі опитувань та результатів урядових голосувань.
Західним урядам доведеться довіряти Африці щодо геополітичних питань, а не “лаяти суверенну позицію країн, які відчувають себе непоміченими та знехтуваними ними”, - стверджується у статті “Чи змінить вторгнення в Україну російсько-африканські відносини?”, опублікованій на сайті Фонду.
Утім, опитування, здійснене американським Інститутом Ґеллапа серед понад тисячі африканських респондентів у 23 країнах, засвідчило, що африканське схвалення лідерства Росії, незважаючи на низький рівень, залишається незмінно вищим, ніж у середньому по світу.
Як зауважувала газета New York Times, нещодавній витік документів розвідки США свідчать про те, що російська військова розвідка в лютому планувала пропагандистську кампанію з використанням африканських ЗМІ, щоб «переорієнтувати» громадську думку в Африці на Росію та віддалити її від Заходу.
«Від Центральноафриканської Республіки до Мадагаскару, від Малі до Південної Африки, Росія прагне позиціонувати себе як оплот проти Заходу в Африці. Цей вплив став ще більш очевидним для західних урядів, коли 26 із 54 країн континенту відмовилися приєднатися до голосування в ООН щодо засудження російського вторгнення в Україну», – пише NYT.
Численні оглядачі зауважують, що Росія наслідує тактику СРСР, намагаючись представити себе борцем проти західного колоніалізму заради того, щоб отримати доступ до ресурсів Африки. Як зазначає дослідник з Фонду Карнеґі, це робиться з мінімальним інвестиціями, через вплив на осіб, які приймають рішення.
Одна з ключових загроз для Росії полягає в тому, що ностальгія за Радянським Союзом згасає разом із поколінням африканських лідерів, які отримували від нього користь.
“Вторгнення в Крим та Україну мало допомогли Росії завоювати прихильність серед країн і громадян, які так багато пожертвували заради суверенітету та незалежності, особливо на континенті, який повільно рухається до демократії та розвитку”, - вважають у Фонді Карнеґі.
Але важливо не перебільшувати роль Росії в Африці, кажуть експерти. Вони застерігають, що небезпека може бути і тому, що Росія раптово буде змушена покинути Африку і залишить по собі вакуум, що “може бути більш дестабілізуючим, ніж її присутність”.
Загалом у світі різко погіршилося ставлення до російських керівників у 2022 році, повідомляв Голос Америки.
"Група Вагнера" просуває нтереси Москви в Африці
Нещодавно представники Торгово-промислової палати України побували в ПАР, щоб спробувати просунути позицію Києва.
ЗМІ повідомляють про активність на африканському континенті російської приватної військової компанії “Група Вагнера”. Так, організація за повідомленням газети Washington Post встановила тісні зв’язки з силами безпеки однієї з найбільших країн Африки - Судану, та намагалася використати ці зв’язки для просування економічних і військових інтересів Москви.
Вагнерівці та особисто очільник групи найманців Євген Пригожин прагнуть у Судані та інших країнах Африки не тільки доступу до природних ресурсів (зокрема, золота), але і політичної ролі, заявив спецкореспондент ВВС Григор Атанесян.
Американський телеканал CNN повідомляв про факт передачі ракет вагнерівцями із Лівії в Судан - літаком, який перед тим побував на російській авіабазі у Сирії.
США натомість оголосили, що працюють спільно зі союзниками і партнерами, щоб “приборкати вплив “Групи Вагнера” на африканському континенті, а також і в інших місцях”, цитував Голос Америки заступника речника Держдепартаменту США Веданта Патела.
- Голос Америки
- Юрій Мамон
Як проходить евакуація біженців із території Бахмута. Відео
Російські війська вже кілька місяців намагаються за будь-яку ціну взяти Бахмут, однак Збройні сили України дають ефективну відсіч. Більша частина мешканців виїхала з Бахмута на самому початку інтенсивних обстрілів та важких боїв. Та в місті досі лишається чимало цивільних.
"Я вірю, що Бог відповів на наші молитви". Як капелан Сенату США духовно підтримує українців. Відео
Відтоді як Росія розпочала повномасштабну війну, капелани американського конгресу принаймні раз на тиждень починають законодавчу сесію з молитви за Україну. А капелан Сенату США з іншими вірянами, окрім молитви також запровадив спеціальний піст, аби "духовно підримати українців".
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