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Американців із Судану евакуюють кораблем
Сполучені Штати направили корабель ВМС до Судану для евакуації американських громадян, які залишились у країні після початку бойових дій на початку квітня, повідомили Reuters двоє американських посадовців.
На умовах анонімності вони повідомили, що швидкісне транспортне судно USNS Brunswick тимчасово перебуває в Порт-Судані, що на узбережжі Червоного моря. Один із посадовців сказав, що сотні громадян США, ймовірно, будуть евакуйовані на судні.
Евакуаційний авіарейс із Порт-Судану організувала й Велика Британія, що вже терміново вивезла із країни 2122 своїх громадян, оскільки ситуація у Судані залишається нестабільною.
"Наші зусилля з порятунку з Порт-Судану тривають. Ми продовжуємо робити все, що в наших силах, щоб забезпечити довготривале припинення вогню, стабільний перехід до цивільного правління та припинення насильства в Судані", – заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі в заяві.
15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між регулярною армією та воєнізованим угрупованням "Сили швидкої підтримки" (RSF). Дві військові фракції – колись політичні союзники, а тепер противники на полі бою – борються за контроль над столицею Хартумом і прибутковим експортом мінеральних ресурсів країни, особливо золота. Відомо, що загинули сотні людей, тисячі - поранені.
30 квітня RSF оголосили про триденне продовження режиму припинення вогню, однак армія Судану не коментувала це. При цьому супротивні сторони раніше звинуватили одна одну в нових порушеннях перемир'я попри низку угод щодо припинення вогню за посередництва інших країн, включаючи Сполучені Штати.
Днями заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател повідомив, що США працюють спільно зі союзниками і партнерами, щоб "приборкати вплив "Групи Вагнера" на африканському континенті, а також і в інших місцях". Він додав, що не має коментарів щодо участі "вагнерівців" у подіях у Судані, але наголосив, що найманці з "Групи Вагнера", якщо вони втягнуті у події в будь-якій країні, то ця країна стає більш вразливою, більш схильною до нестабільності, і там зростають потенційні загрози.
Дочірню компанію "Групи Вагнера" Євгена Пригожина в Судані включили до санкційного списку США "за серйозні порушення прав людини, включаючи тортури та свавільні страти і вбивства, у кількох країнах, включаючи Судан".
Медіа наголошують, що "Група Вагнера" в Африці є значущим, іноді ключовим чинником у низці країн, уражених військовими конфліктами: Лівія, Мозамбік, ЦАР та Малі, де "скрізь "Вагнер" звинувачують у звірствах проти цивільних". Також видання неодноразово повідомляли про імовірний інтерес "Групи Вагнера" у родовищах золота у Судані.
Вплив Росії в Африці, ймовірно, зменшиться за будь-якого результату війни в Україні, вважає Фонд Карнеґі за міжнародний мир. Утім, опитування американського Інституту Ґеллапа серед понад тисячі африканських респондентів у 23 країнах, засвідчило, що африканське схвалення лідерства Росії, попри низький рівень, залишається незмінно вищим, ніж у середньому по світу.
У статті використано матеріали Reuters
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- Голос Америки
Залужний зустрівся із командувачем сил США в Європі Каволі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч у розширеному складі із головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі - командувачем сил США в Європі Крістофером Каволі.
"Предметно обговорили широке коло важливих для нас питань. Детально розповів про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для наших майбутніх дій. Ставимо собі за мету - підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання", - написав Залужний в Facebook.
Він подякував США та союзним країнам за підтримку Києва й наголосив, що вони із Каволі "обговорили питання підготовки" військовиків ЗСУ. "Окремо зупинилися на важливості вчасних поставок у достатній кількості боєприпасів та техніки. Наголосив на необхідності надання Україні широкого спектру озброєння і систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії", - додав український головнокомандувач.
Раніше Каволі під час слухань у Комітеті зі збройних сил Конгресу запевнив, що Збройні сили України отримають необхідну зброю вчасно для майбутнього контрнаступу проти російських військ, зазначивши, що понад 98% обіцяної Києву бойової техніки вже поставлено.
Він також сказав, що українці перебувають на "хорошій позиції" для контрнаступу проти російських військових, але при цьому сказав, що сухопутні сили Росії сьогодні більші, "ніж вони були на початку конфлікту", попри численні втрати у війні проти України. Також, за його словами, ВПС РФ "втратили дуже мало; вони втратили 80 літаків", - сказав він, зазначивши, що росіяни мають "ще 1000 винищувачів і бомбардувальників".
Українські студенти дізнаються, що отримали повну стипендію на навчання у США. Відео
П’ятеро українських студентів отримали повну стипендію на навчання в коледжі Дікінсона у США. Президент навчального закладу подзвонив їм, щоб повідомити цю новину.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
В ISW пояснили, що можуть означати погрози Пригожина вивести найманців «Вагнера» з Бахмута
Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що погрози Євгена Пригожина, засновника російського угруповання «Вагнер», вивести своїх найманців із охопленого тяжкими боями Бахмута на Донеччині можуть свідчити про його побоювання, що російські позиції біля Бахмута вразливі для контратак українських сил.
29 квітня в інтерв’ю пов’язаному з Кремлем військовому блогеру Пригожин заявив про проблеми з постачанням боєприпасів і, що найманці ПВК «Вагнер» продовжуватимуть воювати в Бахмуті, але їм потрібно буде «організовано відійти або залишитися і померти», якщо ситуація не покращиться.
В ISW зауважили, що Пригожин в розмові згадав заступника командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна, заявивши, що вони разом розробляли план про припинення просування українських сил у Бахмуті.
«Згадка Пригожина про Суровікіна, ймовірно, є спробою публічно об’єднатися з Суровікіним у той час, як зменшується прихильність президента Росії Володимира Путіна до начальника Генштабу Валерія Герасимова», – йдеться в повідомленні.
«Пригожин також продовжив спроби переконати Кремль перейти до оборони на сході України. Пригожин стверджує, що український контрнаступ може відбутися до 15 травня, але російські військові не поспішають готуватися до відбиття атак. Погроза Пригожина відійти з Бахмута також може свідчити про те, що він побоюється, що російські позиції в Бахмуті вразливі для контратак», – підсумували аналітики.
Як повідомляв раніше Голос Америки, у січні Міністерство фінансів США назвало її транснаціональною злочинною організацією. Це рішення дозволяє уряду США вилучати та блокувати її активи. США наклали санкції на Пригожина у грудні 2016 року, а протягом останніх місяців уряд США посилив санкції проти «Групи Вагнера».
- Голос Америки
Ірландія відповіла на закид Кремля у нібито "просуванні антиросійської пропаганди"
Офіційний Дублін висловив свою "непохитну підтримку" України після того, як російське посольство в Дубліні виступило проти того, що ірландський урядовець віддав данину пам’яті ірландцю, який загинув у боях, захищаючи Україну, пише CNN.
Раніше цього тижня міністр закордонних справ Ірландії Майкл Мартін висловив співчуття родині Фінбара Кефферкі, який загинув у боротьбі проти російських військ в Україні, сказавши, що він був "очевидно молодою людиною із чіткими принципами".
У відповідь посольство Росії в Ірландії заявило, що ірландський уряд і медіа нібито "несуть відповідальність за смерть" добровольця і звинуватили їх у начебто "просуванні антиросійської пропаганди".
Голова комітету із закордонних справ ірландського парламенту Чарлі Фланаган назвав це "загрозливою, лякаючою та огидною заявою", а Міністерство закордонних справ Ірландії підкреслило, що "позиція ірландського уряду щодо жорстокої та незаконної агресії Росії проти України є дуже чіткою", адже "Україна має право захищатися від цього нападу на її суверенітет і територіальну цілісність, відповідно до статті 51 Статуту ООН".
Раніше Голос Америки повідомляв, що під час свого візиту до Дубліна президент США Джо Байден відзначив внесок Ірландії у допомогу Україні та українцям, яких ця країна прийняла на своїй території, а також ірландський внесок у світову боротьбу з голодом.
У своїй промові перед парламентом країни Байден відзначив, що Ірландія виділила понад 170 мільйонів євро нелетальної допомоги Україні, включаючи медичне обладнання, гуманітарну підтримку та допомогу для мінімізації впливу війни.
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