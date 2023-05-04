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Студія Вашингтон

США оголосили новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

США оголосили новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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США оголосили новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме серед іншого боєприпаси для систем HIMARS, гаубиці та артилерію. Коментуючи звинувачення Росії, що Україна атакувала дронами Кремль, Блінкен сказав, що скептично сприймає заяви Росії. 

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