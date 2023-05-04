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«Без справедливості нема миру для України» - Зеленський у Гаазі вимагає трибуналу
Український президент Володимир Зеленський, виступаючи в Гаазі в Нідерландах, заявив про необхідність притягнення Росії до відповідальності за війну в Україні, щоб показати світові покарання агресора.
«Потрібен не гібридний, а справжній мир», - проголосив Зеленський 4 травня, підкресливши, що початком усіх російських воєнних злочинів в Україні став злочин агресії.
Він заявив, що Київ наполягає на створенні спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії саме за агресію.
Всі ми хочемо бачити в Гаазі іншого Володимира - того, який за його злочинні дії заслуговує на покарання тут - в столиці міжнародного закону.Володимир Зеленський
Прикладом такого трибуналу Зеленський назвав Нюрнберзький трибунал, на якому після Другої Світової війни судили лідерів нацистської Німеччини.
Напередодні, перебуваючи у Фінляндії, Зеленський відкинув звинувачення Кремля, що Україна буцімто прагне вбити президента Путіна, а натомість сказав, що українці прагнуть бачити російського керівника під трибуналом.
Нідерландський міністр закордонних справ Вупке Гекстра також підкреслив перед виступом Зеленського, що російська війна проти України незаконна і що їй не можна дозволити відбуватися безкарно разом з воєнними злочинами, які скоюються майже щодня.
Вперше перебуваючи в Нідерландах президент Зеленський відвідав у Гаазі Міжнародний кримінальний суд, який розслідує звинувачення про воєнні злочини, скоєні в час російського вторгнення в Україні.
У березні той суд видав ордери на арешт російського президента Путіна та чільної представниці російської влади у зв’язку з масовими депортаціями українських дітей в Росію.
Дії російських окупантів на українській території, зокрема свавільні вбивства і катування цивільних мешканців, а також бомбардування житлових будівель та інших цивільних об'єктів Україні стали предметом масштабних міжнародних розслідувань.
Інша судова установа в Гаазі - Міжнародний суд ООН окремо розглядає підтримане низкою країн подання зі звинуваченнями, що Росія чинить щодо українців геноцид.
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