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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Зеленський у Гаазі вимагає трибуналу для РФ

Брифінг Голосу Америки. Зеленський у Гаазі вимагає трибуналу для РФ
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Брифінг Голосу Америки. Зеленський у Гаазі вимагає трибуналу для РФ

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Американські посадовці та експерти продовжують коментувати інцидент із дроном над Кремлем. Хто стоїть за спробою атаки? Український президент Володимир Зеленський у Нідерландах – деталі переговорів із Марком Рютте та представниками МКС. Коли чекати Путіна у Гаазі? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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