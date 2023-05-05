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Іван Федоров – про контрнаступ, партизанів Мелітополя та розправу над колаборантами. Відео

Іван Федоров – про контрнаступ, партизанів Мелітополя та розправу над колаборантами. Відео
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Іван Федоров – про контрнаступ, партизанів Мелітополя та розправу над колаборантами. Відео

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Мелітополь, який росіяни окупували ще в лютому 2022 р, досі чинить опір російським загарбникам. Незважаючи на русифікацію назв вулиць, численні пропагандистські організації і навʼязування російських паспортів, в місті активно працює підпільний український рух і регулярно самознищуються колаборанти.

Про те, як працюють партизани у Мелітополі, чому місто є стратегічним для контрнаступу та як колаборанти готуються евакуюватися, мер міста Іван Федоров розповів в інтервʼю Марії Ульяновській.

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