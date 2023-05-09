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Студія Вашингтон

У Нью-Йорку відбувся протест проти війни в Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

У Нью-Йорку відбувся протест проти війни в Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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У Нью-Йорку відбувся протест проти війни в Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. У Нью-Йорку відбулася акція протесту проти війни в Україні. Десятикласниця із американського штату Нью-Джерсі заснувала шкільний клуб, аби збирати кошти для допомоги українським медикам. 

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