У Нью-Йорку відбувся протест проти війни в Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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травень 06, 2023
Чого чекати Україні від саміту НАТО? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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травень 05, 2023
Що в розвідці США кажуть про дрони над Кремлем? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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травень 04, 2023
США оголосили новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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травень 03, 2023
Якою є підтримка України серед американців. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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травень 02, 2023
Реакції в США на нову ракетну атаку на Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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квітень 29, 2023
Через що проходять депортовані діти у Росії? СТУДІЯ ВАШИНГТОН