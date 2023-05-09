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Нова допомога Україні: Як оцінюють головні дипломати США, Великої Британії здатність ЗСУ провести успішний контрнаступ?

Нова допомога Україні: Як оцінюють головні дипломати США, Великої Британії здатність ЗСУ провести успішний контрнаступ?
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Нова допомога Україні: Як оцінюють головні дипломати США, Великої Британії здатність ЗСУ провести успішний контрнаступ?

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Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму мільярд і двісті тисяч доларів. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що за його власними оцінками, українці мають достатньо озброєння та підготовки, аби продовжувати успішно повертати свої території, захоплені росіянами.

Таку думку він озвучив на спільній прес-конференції із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі у Вашингтоні. Британський міністр наголосив: незалежно від успіху українського контрнаступу, підтримка України має лишатися непорушною.

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