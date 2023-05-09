Таку думку він озвучив на спільній прес-конференції із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі у Вашингтоні. Британський міністр наголосив: незалежно від успіху українського контрнаступу, підтримка України має лишатися непорушною.
Нова допомога Україні: Як оцінюють головні дипломати США, Великої Британії здатність ЗСУ провести успішний контрнаступ?
Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму мільярд і двісті тисяч доларів. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що за його власними оцінками, українці мають достатньо озброєння та підготовки, аби продовжувати успішно повертати свої території, захоплені росіянами.
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