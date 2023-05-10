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Залужний не зміг бути на нараді НАТО, де планують оборону з огляду на російську війну в Україні
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер з нагоди зустрічі військових командувачів держав альянсу 10 травня сказав, що російська війна в Україні є одним з головних чинників у плануваннях і приготуваннях союзників.
Ми рухаємося в правильному напрямку, але на так швидко, як цього вимагає небезпечний світ...Єнс Столтенберґ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, який також виступав на початку наради, підкреслив, що «у Європу повернулися бойові дії високої інтенсивності».
Адмірал Роб Бауер повідомив, що запрошений на зустріч головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний не зміг приїхати в Брюссель з огляду на, як було сказано, «складну операційну ситуацію в обороні від російської агресії».
«Ми шлемо наші найкращі побажання українським захисникам, і зосередимося на оцінках Валерія від його військового представника», - сказав адмірал про присутнього там військового представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана.
Бауер повідомив, що військові планувальники альянсу зараз зосереджені на розробці так званих «регіональних планів», які визначатимуть «як ми будемо захищати ключові і належні місця в нашому альянсі».
«Регіональні плани вимагатимуть покращеної моделі війська НАТО, щоб приготувати більше військових у високому стані готовності», - заявив адмірал, наголосивши, що вперше з часів завершення Холодної війни планувальники подаватимуть країнам - членам конкретні рекомендації щодо досягнення необхідного рівня боєздатності.
«Ці завдання значно впливатимуть на майбутні інвестиції і розвиток збройних сил союзників. Тому дуже важливо, щоб їх підтримали на військовому і на політичному рівні під час Вільнюського саміту та згодом», - сказав Роб Бауер.
Єнс Столтенберґ заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі в липні він очікує домовленості союзників про інвестування в оборону, яка передбачатиме виділення на військові потреби принаймні 2% від ВВП у кожній країні.
«Ми рухаємося в правильному напрямку, але на так швидко, як цього вимагає небезпечний світ, в якому ми живемо», - сказав Столтенберґ, наголосивши на важливості інвестицій у виробничі потужності «зараз, а також на майбутнє».
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Євген Малолєтка про ціну Пулітцера: «Треба іноді бути дуже близько та ризикувати, але в цьому і полягає наша робота». Інтерв'ю
Євген Малолєтка – український фотокореспондент, який разом зі своїми колегами Мстиславом Черновим та Лорі Гіннант, а також фіксеркою Василісою Степаненко стали лауреатами найпрестижнішої журналістської нагороди – Пулітцерівської премії.
Нагороду в категорії Public Service (громадського служіння, – ред.) вони отримали за свою роботу в Маріуполі. У лютому-березні 2022-го вони знімали руйнування, спричинені обстрілами міста, та роботу лікарів у місцевих шпиталях. 9 березня Євген зняв наслідки обстрілу російськими військами міської лікарні № 3 Маріуполя та пацієнток пологового відділення.
Журналісти залишили Маріуполь 15 березня 2022 року у складі колони, яка виїхала з міста після відкриття гуманітарного коридору. Завдяки їхнім фотографіям та відео світ мав змогу зрозуміти, що насправді відбувається у блокадному місті, та через які випробування проходять його мешканці.
Пулітцер - не перша нагорода Малолєтки. У квітні Євген став переможцем одного з найпрестижніших фотоконкурсів World Press Photo. Він здобув перемогу зі світлиною "Авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі". У 2022-му він також став лауреатом міжнародної журналістської премії імені Джеймса Найта.
Про те, чому йому важко радіти від нагороди, про професіоналізм українських журналістів та вплив самих фотографій і нагород за них на хід війни, Євген Малолєтка розказав в інтерв’ю Ірині Соломко.
Інтерв'ю було відредаговано для ясності та плинності.
Ірина Соломко, кореспондентка Голосу Америки: Євгене, вітаю вас з перемогою. Це надзвичайно важлива подія в світі американської журналістики, світової, а тепер ще й української, бо саме українські журналісти її отримали. Наскільки це для вас важливо?
Євген Малолєтка, лауреат Пулітцерівської премії: Це справді події, які не залишають нікого байдужими. Події, які навіть зараз відбуваються в Україні, мають бути розказані всьому світу. Тому ця нагорода – це відзнака за ту роботу, за ті проекти, які ми зробили впродовж всього року, не тільки в Маріуполі. Відзнака – це не тільки моя, а і всіх колег, які працювали над цими історіям – Мстислава [Чернова], Лорі [Гіннант], Василіси [Степаненко], (вони вчотирьох отримали нагороду, - ред.).
Це люди, які витратили дуже багато часу, щоб розказати, що відбувалось в той час. І те, що ми як представники української журналістики отримуємо цю нагороду, - це надихає нас працювати ще більше. Бо війна нікуди не ділася. І ми маємо і далі продовжувати працювати, щоб розказувати про воєнні злочини, ситуацію з безпекою. Ще дуже багато роботи, і ми не маємо зупинятись.
І.С.: Але якщо говорити про вас особисто, за минулий рік ви отримали дуже багато нагород. Чи можна сказати, що це найвище визнання для вас особисто?
Дуже важко емоційно отримувати нагороди. Ти отримуєш відзнаку за той жах, через який нам довелося пройти з цими людьми, аби розказати їхні історії
Є.М.: Так, справді, всі мріють отримати Пулітцер, і, мабуть, я також мріяв. Але в цьому вирі подій, з такими матеріалами дуже важко емоційно отримувати нагороди. Ти отримуєш відзнаку за той жах, через який нам довелося пройти з цими людьми, аби розказати їхні історії. І, на жаль, це також відбивається на всіх нас, війна відбивається на всіх.
І це, справді, журналістський «Оскар», який залишиться і покаже, що українські журналісти компетентні і можуть працювати на рівні з міжнародними колегами, витримувати всі стандарти журналістики в тому числі.
І.С.: Власне, про стандарти. Щойно з’явилися фото, російські ресурси та високопосадовці говорили, що вони – несправжні. І ця нагорода зараз ставить крапку у цьому питанні?
Є.М.: Я думаю, що крапка вже давно поставлена, бо люди все це пройшли і все це бачили. Ти не можеш стерти ці свідчення, бо фотографії і відео залишаться. Дуже важливо, що багато журналістів висвітлює війну. Бо ще дуже багато злочинів, які мають бути задокументовані та верифіковані. І журналісти в такий складний безпековий час, ризикуючи своїм життям, іноді ціною власного життя, здобувають ці свідчення. І це дуже важливо сьогодні. І це не лише журналісти українські, які працювали над проектами. Це і фіксери, і водії… Це дуже багато людей, які приносили ці крихти інформації, і завдяки цим крихтам збиралася загальна картина всього того, що відбувалося.
І.С.: Коли ми з вами спілкувалися в Нью-Йорку на вашій виставці, ви говорили про те, що вам би хотілося вірити, що фотографія може змінити хід війни, але зараз реальність трохи інша, порівнюючи з тою самою Першою або Другою світовими війнами. Але ось такі нагороди, вони допомагають змінювати хід війни?
Є.М.: Мені так здається, що все це дало певну оцінку та розуміння ситуації, як виглядала війна, як було на початках у Маріуполі. І це дало розуміння: те, що ми бачили на власні очі – дуже відрізнялося від того, що казали пропагандистські російські медіа. Тому журналісти так важливі, коли йде війна. І витримувати всі стандарти та доносити людям правильну, перевірену інформацію коштує дуже багато і іноді дуже дорого. Бо ви ж знаєте, що багато наших колег загинули чи отримали поранення під час роботи.
І.С.: Ще одне важливе питання стосується червоних ліній. В українських медіа вони є. Наприклад, не повідомляють про кількість загиблих та поранених з українського боку, більш того, навіть не питають про це. Ви працюєте для світової агенції, яка цих запобіжників не має. Наскільки вам важко працювати в таких умовах? Чи немає конфлікту між Малолєткою-українцем та Малолєткою-журналістом?
І це, справді, журналістський «Оскар», який залишиться і покаже, що українські журналісти - компетентні і можуть працювати на рівні з міжнародними колегами, витримувати всі стандарти журналістики
Є.М.: Так, працювати в своїй країні, це інше, аніж приїжджати час від часу. Але я думаю, що на будь-якій війні завжди є обмеження, в тому числі це пов'язано з безпековою ситуацією. Ми живемо в час, коли війна йде майже онлайн, тому ми бачимо деякі обмеження щодо висвітлення інформації. Тому я можу сказати, що є, наприклад, ембарго щодо часу, але я не скажу, що ми маємо якісь червоні лінії. Ми працюємо так, як і раніше. Але є певні умови щодо оперативного поширення інформації [щодо прильотів], які ми маємо показувати не одразу.
І.С.: Ви зараз отримали журналістський «Оскар», це, по суті, вершина в кар'єрі. Але як ви бачите свій подальший професійний розвиток?
Є.М.: Ми працюємо і далі, бо війна не закінчилась, вона продовжується, і основна наша мета як українців і як журналістів – продовжувати працювати. Не можна поставити крапку, бо отримав цю нагороду, сказати: «Все, я вичерпався».
Найскладніше не тільки дійти, а ще й втримати. Тому важливо зберігати енергію, щоб працювати далі. Не видихнутися на цьому марафоні. Бо ця війна – це не стометрівка, це – марафон. І треба іноді економити сили, енергію, щоб і далі працювати в повноцінному режимі.
І.С.: Ви продовжуєте їздити гарячі точки. Ці людські історії і досі залишаються у фокусі вашої уваги?
Є.М.: Ми постійно їздимо на передову, спілкуємося з хлопцями. Бо там справді складно, там відчуваєшся, наскільки важливо показувати ситуації зсередини. Іноді це – уламки, які ти збираєш, щоб розказати загальну картину. Бо іноді треба бути дуже глибоко, бо здалеку ти можеш не побачити основної проблеми. Тому треба бути іноді дуже близько та ризикувати, але в цьому і полягає наша робота.
Найскладніше не тільки дійти, а ще й втримати. Тому важливо зберігати енергію, щоб працювати далі. Не видихнутися на цьому марафоні. Бо ця війна – це не стометрівка, це – марафон
Але у нас дуже крута команда. Це люди-професіонали, з якими не страшно кудись їхати. І ти розумієш, що в тебе є надійне плече, яке завжди поряд. Ще хочу відзначити, що ми отримали потужне висвітлення наших матеріалів завдяки тому, що наша агенція [Associated Press] розповсюдила цей матеріал по всьому світу. І дуже багато людей побачило його з перших днів війни.
І.С.: Це, а також ваша нагорода, говорять про те, що, незважаючи на всі розмови, що світ втомлюється від війни і України, фокус уваги досі на Україні?
Є.М.: Так, тримати такий рівень новин і постійно казати про Україну – складно. Тим паче, пройшов вже рік. Але що поробиш? Ми стараємося та розказуємо, але час від часу є зниження інтересу в інформаційному пості. Без редакції та її підтримки ми – ніхто. Просто люди, які працювали в полі. За нами стоїть велика агенція, дуже серйозні редактори, які працювали з нашими матеріалами, випускали їх, редагували. І це великий шмат роботи.
- Голос Америки
Новий пакет допомоги Україні сприятиме розбудові ЗСУ у довгостроковій перспективі - Білий дім
Білий дім заявив, що новий пакет допомоги Україні допоможе Україні стримати Росію у довгостроковій перспективі.
"Ми оголошуємо про нову безпекову допомогу, яка допоможе розбудувати Збройні сили України, захистити територію України та стримати російську агресію в довгостроковій перспективі. Пакет включає додаткові системи ППО, які допоможуть Україні захистити свій народ від російських ракет і атак безпілотників, а також артилерійську підтримку, щоб Україна могла краще підтримувати свої системи", - сказала речниця Адміністрації президента США Карін Жан П'єр.
Вона також зауважила, що президент Росії у День перемоги, який мав би символізувати закінчення кровопролиття, у своїй промові говорив про більше насильства.
"День Перемоги має бути присвячений миру та єдності в Європі. Йдеться про закінчення війни та пролиття крові. Замість цього пан Путін пообіцяв тільки більше насильства, й озвучив ще більше брехні про війну, як він неправдиво стверджує, розв’язану проти Росії. Не помиліться, агресор тут - Росія. Пан Путін розпочав цю нічим не спровоковану війну проти народу України, і він може закінчити її будь-якої миті", - додала речниця Білого дому.
Як повідомляв Голос Америки, США оголосили новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 1,2 мільярда доларів.
До нього увійшли системи ППО, артилерійські боєприпаси, артилерійські снаряди (155 мм) та інше. Допомога надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), це означає, що США планують закупити чи замовити це обладнання у партнерів або виробників.
- Голос Америки
Суд визнав відповідальність Трампа у сексуальному насильстві та наклепі, але не в зґвалтуванні, і присудив 5 млн.доларів компенсації
Колегія присяжних у федеральному суді Мангеттена у цивільній справі оголосила вирок, за яким визнала, що Дональд Трамп вчинив сексуальне насильство щодо авторки Джин Керролл. Присяжні ухвалили рішення, що сторона обвинувачення не надала достатньо доказів, які б довели зґвалтування.
79-річна колишня колумністка журналу Elle Джин Керролл звинуватила колишнього президента США Дональда Трампа в сексуальному насильстві та зґвалтуванні її в гардеробній магазину Bergdorf Goodman у середині 1990-х років.
Суд також оголосив Дональда Трампа відповідальним за наклеп щодо жінки, коли він називав її брехухою. Керролл заявляла, що Трамп намагався зганьбити її публікаціями в соціальних мережах, які він робив у жовтні минулого року.
Рішення колегії присяжних було одностайним.
Тепер колишній президент США має виплатити 5 мільйонів доларів відшкодування та штрафних виплат.
Речник Трампа заявив, що екс-президент подаватиме апеляцію у цій справі. Поки справа перебуватиме на апеляції, Дональд Трамп не повинен платити відшкодування, - повідомляє видання Reuters.
На своїй платформі Truth Social Дональд Трамп назвав вирок суду "ганьбою" і заявив "я абсолютно не знаю, хто ця жінка".
Джин Керролл подала позов у листопаді минулого року, відповідно до закону штату Нью-Йорк, який відкрив можливість розгляду звинувачень у сексуальному насильстві з термінами давності, що давно минули. Сам Дональд Трамп заперечував ці звинувачення, а його адвокати у завершальному слові заявляли, що судова справа мотивована "грішми" та "політикою".
Нова допомога Україні: Як оцінюють головні дипломати США, Великої Британії здатність ЗСУ провести успішний контрнаступ?
Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму мільярд і двісті тисяч доларів. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що за його власними оцінками, українці мають достатньо озброєння та підготовки, аби продовжувати успішно повертати свої території, захоплені росіянами.
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