Брифінг Голосу Америки. Чому Залужний не прибув на зустріч НАТО?

Брифінг Голосу Америки - наживо. В Брюсселі відбувається військова зустріч НАТО - про що на ній говорять? Наскільки США загрожує дефолт? Дональда Трампа визнали винним в сексуальному насильстві - що це означає? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.