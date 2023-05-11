Російська війна проти України показала, що США мають розвивати ракети великої дальності для протистояння Китаю – Міллі

Командувач Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що США мають поповнити свій запас ракет великої дальності, які Росія використовує у війні проти України, і які у великих кількостях є в Китаї. Ці ракети дають можливість знищувати цілі на великій відстані, не маючи переваги у повітрі.

«Війна в Україні підкреслює стратегічний і руйнівний ефект від ракет великої дальності. Об’єднані сили повинні мати здатність завдавати ударів на великій відстані, не потребуючи також утримувати перевагу в повітрі», – сказав генерал Міллі, виступаючи на слуханнях у Комітеті Сенату з асигнувань, де обговорювався бюджет та на 2024 фінансовий рік для Міністерства оборони.

За словами очільника Об'єднаного комітету начальників штабів США, ракети великої дальності зменшують ризик для критичних активів Сполучених Штатів, а оборонний тягар, що покладається на ворога, збільшується. Як каже Міллі, потенційні противники США розвивають ці потужності, тому Америці також потрібно інвестувати у цей вид зброї, щоб мати можливість конкурувати зі своїми суперниками, зокрема з Китаєм.

«У своєму арсеналі КНР має тисячі далекобійних ракет наземного базування, яким Сполученим Штатам буде важко протистояти, враховуючи їхні поточні запаси. Інвестиції в ракети великої дальності та гіперзвукові ракети, які запускаються з наземних, морських і повітряних платформ, є ефективною стратегією, яка покращує нашу здатність конкурувати з КНР. Останні бюджетні запити підвищили смертоносність і стійкість Об’єднаних сил завдяки розробці та розширенню наявних видів систем стрільби на великій відстані», – сказав Міллі.

Говорячи про допомогу Україні, генерал нагадав, що за підтримки Конгресу США Сполучені Штати надали безпрецедентну кількість зброї для українських захисників і вони «сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну засобами самозахисту».

«Сполучені Штати зобов’язалися надати Україні 160 155-мм гаубиць, понад 1 000 000 155-мм артилерійських снарядів, 38 високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), батарею протиповітряної оборони Patriot, 8 національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS), 31 Abrams. танки та 109 бойових машин піхоти Bradley», – нагадав генерал Міллі.

Як повідомляв Голос Америки, генерал Міллі після понад 40 років служби у збройних силах США і останніх чотирьох з них на посаді Командувача Об'єднаного комітету начальників штабів США, у жовтні цього року іде у відставку, і це був його останній виступ в комітеті Сенату США.

Як повідомляли американські ЗМІ, ймовірним наступником Міллі буде колишній пілот F16, генерал ВПС Чарльз Браун. За даними агентства АР, 61-річний генерал Браун є кар’єрним пілотом винищувача F-16, у нього за спиною - понад 3000 годин польоту та досвід командування на всіх рівнях.

Раніше генерал Міллі заявляв, що в результаті контрнаступу Україні буде важко визволити всі свої території, особливо він виділяв Крим. «Це мета, якої надзвичайно важко досягнути», – наголошував Міллі під час попередніх слухань у Конгресі США у березні цього року.

Він наполягав, що мета США – допомогти Україні захиститися, але при цьому не вступити у конфлікт з Росією. Низка військових оглядачів та експертів у США вважають, що спроби Києва звільнити Крим з-під російської окупації можуть збільшити ймовірність ескалації війни.