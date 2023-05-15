Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Європейське турне Зеленського перед наступом: результати. ЧАС-ТАЙМ

Європейське турне Зеленського перед наступом: результати. ЧАС-ТАЙМ
Embed
Європейське турне Зеленського перед наступом: результати. ЧАС-ТАЙМ

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Американські танки Абрамс вже прибули на військову базу в Німеччині для навчання українських захисників. 5 європейських столиць відвідав протягом вихідних президент Володимир Зеленський.

Інтерв’ю з заступником генсекретаря НАТО: про контрнаступ ЗСУ, допомогу Україні, перспективи членства в НАТО. У Туреччині 28 травня відбудеться другий тур президентських виборів. Незалежно від того, хто виграє вибори в Туреччині, США мають із цієї країною міцні відносини, - конгресвумен Вікторія Спартц. Брифінг щодо гуманітарної ситуації в Україні в Раді Безпеки ООН: ключові заяви. Правосуддя для України: підсумки зустрічі Консультативної групи з питань жорстоких злочинів у Варшаві. Україна має талант: в столиці США провели фестиваль української творчості.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG