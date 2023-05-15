Європейське турне Зеленського перед наступом: результати. ЧАС-ТАЙМ

Інтерв’ю з заступником генсекретаря НАТО: про контрнаступ ЗСУ, допомогу Україні, перспективи членства в НАТО. У Туреччині 28 травня відбудеться другий тур президентських виборів. Незалежно від того, хто виграє вибори в Туреччині, США мають із цієї країною міцні відносини, - конгресвумен Вікторія Спартц. Брифінг щодо гуманітарної ситуації в Україні в Раді Безпеки ООН: ключові заяви. Правосуддя для України: підсумки зустрічі Консультативної групи з питань жорстоких злочинів у Варшаві. Україна має талант: в столиці США провели фестиваль української творчості.
Випуски
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травень 12, 2023
Контрнаступ ЗСУ: Як може виглядати тактика. ЧАС-ТАЙМ
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травень 11, 2023
Storm Shadow для ЗСУ. Подробиці з Лондона, реакції в США. ЧАС-ТАЙМ
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травень 10, 2023
Чи може у США статися дефолт? ЧАС-ТАЙМ
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травень 08, 2023
День перемоги в Європі. Заяви про підтримку України. ЧАС-ТАЙМ
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травень 05, 2023
Резніков: Альтернативи членству України в НАТО немає. ЧАС-ТАЙМ