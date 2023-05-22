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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Що відбувається біля Бєлгорода? Перші реакції в США

Брифінг. Що відбувається біля Бєлгорода? Перші реакції в США
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Брифінг. Що відбувається біля Бєлгорода? Перші реакції в США

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Перші реакції в США на повідомлення про події в Бєлгородській області. Підсумки саміту G7 з Японії. В ЄС сподіваються, що Україна швидко отримає F16. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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