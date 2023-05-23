Детально про те, як у США коментують події під Бєлгородом. Рейд в Бєлгородську область за своїм результатом, навіть перевищує попередні очікування - Ілля Пономарьов поділився деякими подробицями операції. Європейські країни, які зобов’язались навчати українських пілотів, активізують співпрацю щодо організації цих навчань. Скільки часу потрібно для тренувань на F-16 – деталі від Юрія Ігната.
Реакція Вашингтона та подробиці рейду під Бєлгородом. ЧАС-ТАЙМ
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