"Україна має повне право завдавати ударів у відповідь по російській території" - на Заході реагують на чергові обстріли РФ

У ніч на понеділок, 29 травня, російські війська випустили по території України 40 крилатих ракет та 35 дронів Shahed, із них 29 дронів та 37 ракет збили українські сили ППО. Про це йдеться в повідомленні Повітряних Сил Збройних Сил України.

Крім того, згідно з повідомленням, близько 11 год понеділка росіяни атакували Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з комплексів "Іскандер." Загалом випустили 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К", силами протиповітряної оборони України вдалося знищити усі, повідомили ЗСУ.

Чергову хвилю атак прокоментувала перша леді України Олена Зеленська. На сторінці у Twitter вона написала: "Київ. Ранок після безсонної ночі під обстрілами. Знову тривога… Діти, що з криками біжать в укриття під звуки вибухів, – це наша реальність. Але так не має бути – ніде й ніколи. Страх неможливо вимкнути – але ми не завмираємо, а діємо. Україна продовжує боротись."

Заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Шелбі Мадіг прокоментувала відео з українськими дітьми: "Я неподалік. Я ніколи цього не забуду. Українці цього ніколи не забудуть. І світ не може також".

Шелбі Мадіг також наголосила, що це була чергова російська атака на мирне населення: "Я дивилася у вікно в центрі Києва, поки тремтіли вікна і було чути вибухи над головою, і я бачила людей на велосипедах, які дивилися вгору, хитаючи головами. Це напад на мирних цивільних".

Водночас колишній конгресмен США із Нью-Джерсі Том Маліновский прокоментував відео із нареченими, яким довелося святкувати весілля у бомбосховищі, та закликав світ не зупиняти поставки озброєння Україні:

"Краса. Кожна ракета, яку росіяни запустили минулої ночі, аби вбити цих прекрасних людей, була збита системами ППО, які надіслали США та наші союзники. Давайте продовжувати постачання до перемоги України".

Дослідниця Фінського інституту міжнародних відносин Мінна Алендер також наголосила на тому, що Росія продовжує терор мирного населення України: "Росія намагається тероризувати українських цивільних, щоб довести їх до того стану, щоб вони через брак сну і ментальне виснаження почали вимагати завершення війни. Але цей постійний терор досягає іншого - це ще більше розлючує людей".

Колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес зазначив, що відповідальність за обстріли цивільних несе не лише найвище керівництво Росії:

"Імена та фотографії кожного російського чиновника та офіцера, де б вони не були в ланцюжку командування, відповідального за ці ракетні атаки на цивільних, мають бути оприлюднені, щоб вони знали, що не можуть діяти безкарно".

Американський політолог Ендрю Міхта, декан коледжу міжнародних і безпекових досліджень, вважає чергову атаку ще одним приводом до більшої міжнародної підтримки України:

"Давайте прояснимо базові речі: Росія - у стані постійної війни з Україною (і Заходом). Україна має повне право завдавати ударів у відповідь по російській території. Тим на заході, хто не розуміє азів війни, моя порада: Час подорослішати".

Водночас експерти зазначають, що такі атаки виснажують саму Росію. Самюель Рамані, дослідник RUSI, британського королівського аналітичного центру, який займається оборонними дослідженнями, написав:

"Найостаннішу атаку на Київ, так виглядає, росіяни здійснили за рахунок переважно Іскандерів. Росія витрачає свої запаси більш удосконалених ракет, аби послабити українську протиповітряну оборону".

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