Брифінг. Масовані атаки на Україну та вибори в Туреччині: основне

Брифінг Голосу Америки - наживо. Чи звикають на Заході до ракетних обстрілів України? Реакція на чергову російську атаку. Ердоган знову переміг на президентських виборах. Що це означає для Туреччини, Європи та України? Говоримо про це та інше - дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.