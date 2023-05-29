Байден і Маккарті досягнули домовленості щодо збільшення боргового ліміту США, аби уникнути дефолту: в чому полягає компроміс, та чи може це якось вплинути на майбутню допомогу Україні? Як F-16 можуть допомогти ЗСУ змінити ситуацію на фронті: оцінки американських та британських пілотів, а також льотчика ЗСУ. В Туреччині переобрали Ердогана: якими можуть бути наслідки цих виборів для України та Європи. Нинішня війна змінила роль України у світі, і це може допомогти українцям вийти із циклу насильства, яке в різні історичні часи повторюється на українській території – інтерв’ю з професором Гарвардського університету Сергієм Плохієм.
Атаки РФ та робота ППО України – коментарі на Заході. ЧАС-ТАЙМ
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