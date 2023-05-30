Деталі угоди для уникнення дефолту. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Джо Байден і Кевін Маккарті досягнули домовленості щодо збільшення боргового ліміту США, аби уникнути дефолту. Тепер її фінальне погодження залежатиме від голосування в Конгресі. Угода передбачає певні поступки з обох сторін. Водночас деякі законодавці вважають, що вона може негативно вплинути на майбутню допомогу Україні.
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