Деталі угоди для уникнення дефолту. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Джо Байден і Кевін Маккарті досягнули домовленості щодо збільшення боргового ліміту США, аби уникнути дефолту. Тепер її фінальне погодження залежатиме від голосування в Конгресі. Угода передбачає певні поступки з обох сторін. Водночас деякі законодавці вважають, що вона може негативно вплинути на майбутню допомогу Україні.