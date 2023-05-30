Брифінг. Як коментують на Заході атаку дронами на Москву?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Ескалація російських атак на Київ та дрони на Москву - як реагують західні оглядачі? МВФ схвалив новий транш фінансування для України - подробиці. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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