Брифінг. Як коментують на Заході атаку дронами на Москву?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Ескалація російських атак на Київ та дрони на Москву - як реагують західні оглядачі? МВФ схвалив новий транш фінансування для України - подробиці. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.