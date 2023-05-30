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Час-Time

Москву атакували дрони. Як це коментують в США? ЧАС-ТАЙМ

Москву атакували дрони. Як це коментують в США? ЧАС-ТАЙМ
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Москву атакували дрони. Як це коментують в США? ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США готуються оголосити новий пакет військової допомоги Україні із фокусом на ППО. Як в США коментують атаку дронами на Москву: реакції експертів. В ООН розпочалося засідання Ради безпеки, присвячене ситуації довкола ЗАЕС.

У Чорному морі через війну могло загинути близько 50 тисяч дельфінів, ще сотні - зазнали травм. Українські студенти промотують демократію і розказують про війну. Колишній американський морпіх – про службу в Україні.

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