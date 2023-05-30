У Чорному морі через війну могло загинути близько 50 тисяч дельфінів, ще сотні - зазнали травм. Українські студенти промотують демократію і розказують про війну. Колишній американський морпіх – про службу в Україні.
Москву атакували дрони. Як це коментують в США? ЧАС-ТАЙМ
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травень 29, 2023
Атаки РФ та робота ППО України – коментарі на Заході. ЧАС-ТАЙМ
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травень 26, 2023
Коли розпочнеться тренування на сучасних винищувачах? ЧАС-ТАЙМ
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травень 25, 2023
Підсумки «Рамштайн-12». Хто тренуватиме пілотів ЗСУ? ЧАС-ТАЙМ
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травень 24, 2023
США готуються до тренувань українців на танках Abrams. ЧАС-ТАЙМ
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травень 23, 2023
Реакція Вашингтона та подробиці рейду під Бєлгородом. ЧАС-ТАЙМ
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травень 22, 2023
Реакції на події в Бєлгороді. Нові заяви щодо F-16. ЧАС-ТАЙМ