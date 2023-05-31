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Ті, хто можуть, мають надати Україні далекобійну зброю – голова Єврокомісії
Військова підтримка Збройних сил України лишається нагальною потребою, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про це вона сказала на форумі GLOBSEC 2023 у Братиславі 31 травня.
Відтак фон дер Ляєн назвала невідкладним ухвалення акту про виробництво боєприпасів. Він має заохотити виробництво «критично необхідних» артилерійських снарядів 155 і 152 міліметрів, вважає вона.
«І ті, хто можуть, повинні надати далекобійну артилерію та збройні системи, які можуть допомогти України вирівняти нерівність у радіусі досяжності з військами загарбників на полі бою», – сказала президентка Єврокомісії.
Фон дер Ляєн також закликала продовжувати навчати українських військових. За її словами, до кінця року члени ЄС підготують 30 тисяч військовослужбовців ЗСУ.
Очільниця Єврокомісії також згадала про питання мирних переговорів і припинення вогню, повторивши принцип «нічого про Україну без України».
«Припинення вогню, яке призведе до замороження конфлікту, не принесе сталого миру. Зрештою, припинення вогню мало місце після 2014 року, і ми знаємо, що сталося з цією домовленістю минулого лютого, коли Росія напала», – нагадала фон дер Ляєн.
Відтак вона назвала умовою «справедливого миру» виведення російських військ і озброєння з території України.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав днями, що питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS «досі на розгляді».
Також 27 травня стало відомо, що Україна попросила Берлін надати їй ракети класу «повітря-земля» Taurus із радіусом дії понад 500 кілометрів.
У травні Велика Британія підтвердила надання Україні крилатих ракет Storm Shadow, що дало країні нові можливості для завдання ударів великої дальності. Це ракета з дальністю дії – близько 250 кілометрів.
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- Голос Америки
МАГАТЕ закликає «Росію та Україну» підтримувати ядерну безпеку на ЗАЕС. Західні країни в ООН вимагають від РФ повернути станцію Україні
Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі закликав Україну та Росію дотримуватися принципів безпеки для захисту Запорізької АЕС.
Виступаючи у вівторок на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН, очільник МАГАТЕ запропонував п’ять принципів безпеки, які дозволять не допустити атомної аварії на найбільшій в Європі атомній електростанції поблизу українського Запоріжжя, яка з березня минулого року перебуває в руках російських збройних сил, які окупували частини України.
Ґроссі заявив про неприпустимість атак «з боку або в напрямку станції», неприпустимість використання станції як сховища для важкого озброєння, або бази, тобто для ракетних установок, артилерійських систем та боєприпасів, танків чи військового персоналу. Він додав, що має бути забезпечний доступ до зовнішнього живлення. І, нарешті, станція, чи інші об'єкти не мають стати об'єктами саботажу. Якщо якийсь із цих принципів буде порушений, МАГАТЕ буде публічно про них повідомляти, сказав Ґроссі.
Ці принципи доповнюють сім принципів безпечної роботи ядерних об'єктів, які випрацювало МАГАТЕ.
Атомна станція працює з небезпечно малою кількістю персоналу, наголосив Ґроссі, вона піддавалася частим обстрілам, які призвели до кількох відключень електроенергії, життєво важливої для охолодження реакторів станції. Такі дії є неприпустимі, бо на думку Ґроссі рано чи пізно можуть призвести до аварії, яка вплине на життя людей в Україні, Росії та далі в Європі.
«Ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції, зокрема, продовжує залишатися надзвичайно крихкою та небезпечною. Військові дії в регіоні тривають і цілком можуть суттєво посилитися найближчим часом», – сказав Ґроссі.
Посол України в ООН, Сергій Кислиця, виступаючи на засіданні Ради Безпеки заявив, що Україна вважає, що єдиний спосіб убезпечити завод – це повернути його під контроль України за участі інспекторів МАГАТЕ. Тому до принципів, виголошених керівником МАГАТЕ він додав демілітаризацію та деокупацію ЗАЕС.
Кислиця наголосив, що зі свого боку, українська сторона «ніколи не вдавалася і не вдаватиметься до жодних дій, які могли б призвести до ядерного інциденту на українській АЕС».
Як повідомляв Голос Америки, напередодні українська розвідка повідомила, що Росія готує ядерний інцидент, у якому планує звинуватити Україну. Також на тлі очікуваного контрнаступу України зросли побоювання, що посилення військової активності може призвести до ядерної катастрофи.
Ґроссі наголосив, що проблеми з безпекою через війну, в той чи інший момент мати всі п'ять українських атомних електростанцій, у тому числі Чорнобильська, яка була виведена з експлуатації. Її, як і Запорізьку АЕС окупували російські війська на початку широкомасштабного вторгнення, але вони покинули її територію після відступу з півночі України.
Представниця Франції в ООН заявила, що вся відповідальність за нинішню небезпечну ситуацію на заводі лежить на Росії, а її країна продовжує наполягати, щоб Росія повернула контроль над ЗАЕС Україні.
Посол Росії в ООН Василь Небензя поклав на Київ відповідальність за безпеку ЗАЕС, заявивши, що Київ «відмовився іти на переговори» та не хоче зобов'язатися не обстрілювати ЗАЕС, як закликає МАГАТЕ. Небензя заперечив, що російська армія має зброю, чи військових на території заводу, чи коли-небудь стріляла в бік ЗАЕС.
Про те, що нічого з цих заяв не є правдою, сказала постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд.
«Лютневий звіт МАГАТЕ підтвердив постійну присутність військового персоналу та його активність на території, він описав ситуацію, яка є, цитую, «небезпечною, нестабільною та складною». У машинних залах стоять несанкціоновані військові машини та запаси зброї. Міни в околицях заводу поставили під загрозу український персонал і затримують роботи з технічного обслуговування, – додала представниця Великої Британії.
За її словами, контроль Росії над Запорізькою АЕС є незаконним і продовжує становити серйозну загрозу для безпечної роботи. А відновити безпеку станції можна буде, якщо Росія, яка створила цю небезпеку, передасть контроль Україні.
Посолка США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що Росія нещодавно перевела під свій контроль систему моніторингу за радіаційним випромінюванням, що позбавило міжнародну спільноту можливості незалежного нагляду за рівнем радіації на ЗАЕС.
«Якщо Росія хоче показати, що вона серйозно ставиться до зменшення ядерного ризику у Запоріжжі, вони можуть вжити заходів для виведення її зброї та цивільного та військового персоналу з АЕС, забезпечення безперебійного електропостачання АЕС з території під контролем України, надання гуманітарного коридору для ротації українського персоналу на АЕС, для відновлення систем радіаційного моніторингу АЕС, і повернення повного контролю над станцією компетентним органам України», – наголосила представниця США.
Вона додала, що Росія має припинити і «небезпечну та безвідповідальну» ядерну риторику та підривати домовленості про непоширення ядерної зброї. Особливе занепокоєння США викликають російські заяви про розміщення ядерної зброї у Білорусі.
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Погрози Лондону з Москви після британської заяви, що Україна має право захищатися
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, викликав обурення Росії заявивши, що Україна, захищаючись від російської агресії, має законне право діяти проти «військових цілей» не лише на українській території, але й за межами.
Україна має законне право оборонятися. Вона має право робити це у межах своїх кордонів, але також вона має право спрямовувати силу поза межі своїх кордонів, щоб підривати здатність Росії спрямовувати силу на саму Україну.Джеймс Клеверлі
Чільний російський посадовець, колишній президент, а тепер голова Ради безпеки Російської Федерації, Дмітрій Медведєв, у відповідь на слова британського міністра назвав Британію у дописі в Twitter «вічним ворогом» та фактичною «союзницею» України у війні з Росією.
Від імені Медведєва в соціальних мережах поширюються навіть лайливі й часом погрозливі заяви, а в цьому останньому дописі міститься твердження, що британських посадовців «можна вважати законними військовими цілями».
Коментар Джеймса Клеверлі, який обурив російського представника, пролунав після повідомлень про наліт 30 травня на Москву принаймні десятка дронів і на тлі нових повідомлень про ймовірні удари по об’єктах на території Росії зокрема по нафтопереробних заводах на півдні.
Український уряд заперечив пряму причетність до дронів у Москві, які, згідно з повідомленнями, не завдали серйозної шкоди і не призвели до жертв, але впродовж понад року після лютневого російського вторгнення, ударів у Росії зазнали військові аеродроми, склади боєприпасів і пального тощо.
Уряди країн, які допомагають Україні зброєю й навчанням військових, постійно наголошують, що діють відповідно до міжнародних законів, які передбачають право держав на захист від агресії.
При цьому від західних представників, зокрема у США, лунали зауваження, що західна зброя не мала б застосовуватися за межами України.
«Ми не підтримуємо атаки всередині Росії. Крапка. Ми про це кажемо дуже чітко», - багато разів повторила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр відповідаючи на запитання журналістів у Вашингтоні 30 травня.
Але британський міністр в той же день заявив, що військові об’єкти в Росії, звідки ведеться війна проти України є «законними цілями».
«Важливо пам’ятати, що Україна має законне право оборонятися. Вона має право робити це у межах своїх кордонів, але також вона має право спрямовувати силу поза межі своїх кордонів, щоб підривати здатність Росії спрямовувати силу на саму Україну. Отже, законні військові цілі за межами її кордонів є частиною самооборони України», - сказав Джеймс Клеверлі, перебуваючи в Естонії.
Офіційний Лондон досі не реагував на коментарі Дмітрія Медведєва, але одна з наймасовіших британських газет Daily Mail назвала слова Медведєва «надзвичайною погрозою».
У випусках новин британського суспільного мовника Бі-Бі-Сі слова Медведєва назвали підвищенням напруженості в заявах Москви.
Засідання Радбезу ООН щодо ситуації довкола ЗАЕС: подробиці. Відео
В ООН розпочалося засідання Ради безпеки, присвячене ситуації довкола ЗАЕС. Головний доповідач зустрічі - Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. З деталями зі штаб-квартири - Ірина Соломко.
- Голос Америки
Як в США коментують атаку дронами на Москву: реакції експертів. Відео
У Росії повідомляють про атаку дронами на заможні райони Москви. Відповідальність за атаки Москва покладає на Київ. В офісі ж українського президента свою причетність відкидають. Хто б не стояв за атаками дронів на російську столицю, відповідальність за це — на Путіні, — вважають експерти.
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