Ті, хто можуть, мають надати Україні далекобійну зброю – голова Єврокомісії

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі закликав Україну та Росію дотримуватися принципів безпеки для захисту Запорізької АЕС.

Виступаючи у вівторок на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН, очільник МАГАТЕ запропонував п’ять принципів безпеки, які дозволять не допустити атомної аварії на найбільшій в Європі атомній електростанції поблизу українського Запоріжжя, яка з березня минулого року перебуває в руках російських збройних сил, які окупували частини України.

Ґроссі заявив про неприпустимість атак «з боку або в напрямку станції», неприпустимість використання станції як сховища для важкого озброєння, або бази, тобто для ракетних установок, артилерійських систем та боєприпасів, танків чи військового персоналу. Він додав, що має бути забезпечний доступ до зовнішнього живлення. І, нарешті, станція, чи інші об'єкти не мають стати об'єктами саботажу. Якщо якийсь із цих принципів буде порушений, МАГАТЕ буде публічно про них повідомляти, сказав Ґроссі.

Ці принципи доповнюють сім принципів безпечної роботи ядерних об'єктів, які випрацювало МАГАТЕ.

Атомна станція працює з небезпечно малою кількістю персоналу, наголосив Ґроссі, вона піддавалася частим обстрілам, які призвели до кількох відключень електроенергії, життєво важливої для охолодження реакторів станції. Такі дії є неприпустимі, бо на думку Ґроссі рано чи пізно можуть призвести до аварії, яка вплине на життя людей в Україні, Росії та далі в Європі.

«Ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції, зокрема, продовжує залишатися надзвичайно крихкою та небезпечною. Військові дії в регіоні тривають і цілком можуть суттєво посилитися найближчим часом», – сказав Ґроссі.

Посол України в ООН, Сергій Кислиця, виступаючи на засіданні Ради Безпеки заявив, що Україна вважає, що єдиний спосіб убезпечити завод – це повернути його під контроль України за участі інспекторів МАГАТЕ. Тому до принципів, виголошених керівником МАГАТЕ він додав демілітаризацію та деокупацію ЗАЕС.

Кислиця наголосив, що зі свого боку, українська сторона «ніколи не вдавалася і не вдаватиметься до жодних дій, які могли б призвести до ядерного інциденту на українській АЕС».

Як повідомляв Голос Америки, напередодні українська розвідка повідомила, що Росія готує ядерний інцидент, у якому планує звинуватити Україну. Також на тлі очікуваного контрнаступу України зросли побоювання, що посилення військової активності може призвести до ядерної катастрофи.

Ґроссі наголосив, що проблеми з безпекою через війну, в той чи інший момент мати всі п'ять українських атомних електростанцій, у тому числі Чорнобильська, яка була виведена з експлуатації. Її, як і Запорізьку АЕС окупували російські війська на початку широкомасштабного вторгнення, але вони покинули її територію після відступу з півночі України.

Представниця Франції в ООН заявила, що вся відповідальність за нинішню небезпечну ситуацію на заводі лежить на Росії, а її країна продовжує наполягати, щоб Росія повернула контроль над ЗАЕС Україні.

Посол Росії в ООН Василь Небензя поклав на Київ відповідальність за безпеку ЗАЕС, заявивши, що Київ «відмовився іти на переговори» та не хоче зобов'язатися не обстрілювати ЗАЕС, як закликає МАГАТЕ. Небензя заперечив, що російська армія має зброю, чи військових на території заводу, чи коли-небудь стріляла в бік ЗАЕС.

Про те, що нічого з цих заяв не є правдою, сказала постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд.

«Лютневий звіт МАГАТЕ підтвердив постійну присутність військового персоналу та його активність на території, він описав ситуацію, яка є, цитую, «небезпечною, нестабільною та складною». У машинних залах стоять несанкціоновані військові машини та запаси зброї. Міни в околицях заводу поставили під загрозу український персонал і затримують роботи з технічного обслуговування, – додала представниця Великої Британії.

За її словами, контроль Росії над Запорізькою АЕС є незаконним і продовжує становити серйозну загрозу для безпечної роботи. А відновити безпеку станції можна буде, якщо Росія, яка створила цю небезпеку, передасть контроль Україні.

Посолка США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що Росія нещодавно перевела під свій контроль систему моніторингу за радіаційним випромінюванням, що позбавило міжнародну спільноту можливості незалежного нагляду за рівнем радіації на ЗАЕС.

«Якщо Росія хоче показати, що вона серйозно ставиться до зменшення ядерного ризику у Запоріжжі, вони можуть вжити заходів для виведення її зброї та цивільного та військового персоналу з АЕС, забезпечення безперебійного електропостачання АЕС з території під контролем України, надання гуманітарного коридору для ротації українського персоналу на АЕС, для відновлення систем радіаційного моніторингу АЕС, і повернення повного контролю над станцією компетентним органам України», – наголосила представниця США.

Вона додала, що Росія має припинити і «небезпечну та безвідповідальну» ядерну риторику та підривати домовленості про непоширення ядерної зброї. Особливе занепокоєння США викликають російські заяви про розміщення ядерної зброї у Білорусі.

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